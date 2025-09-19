Apertura de mercado (27.10.2023)
Los índices estadounidenses cotizaron ayer a la baja: el S&P 500 cayó un 1,18%, el Dow Jones bajó un 0,76% mientras que...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de Wall Street profundizaron el movimiento actual a la baja hoy después de que ayer se superaron los niveles de soporte clave...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas NZDCAD. HSBC recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Amazon (AMZN.US) una de las grandes empresas estadounidenses y mundiales, publicará sus resultados financieros del tercer trimestre esta noche....
La compañía española Deoleo (OLE.ES) afirma que ya no está en venta. Así lo dice su CEO, Ignacio Silva. Hace...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. HSBC recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
El Real Madrid pedirá prestado unos 370 millones de euros (390 millones de dólares) a inversores institucionales para ayudar a financiar...
La compañía alemana está negociando con el gobierno una ayuda de hasta 16.000 millones de euros para compensar los problemas en su...
Banco Sabadell (SAB.ES) presenta resultados y sigue la tendencia positiva del sector. La compañía ha conseguido aumentar su margen de...
La Administración de Información Energética de EE. UU (EIA) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de gas...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy cayendo ligeramente El Nasdaq cae por debajo de la zona de soporte clave Subidas de...
El informe macroeconómico clave de la semana en EE. UU. que no es otro que el informe del PIB del tercer trimestre de 2023, se acaba de publicar....
McDonald's cotiza alrededor de un 3% menos en lo que va del año La empresa informará sus resultados del tercer trimestre el lunes El...
Los contratos basados en el índice tecnológico Nasdaq-100 (US100) prolongan las dinámicas caídas de principios de la sesión...
EN DIRECTO: El BCE ha decidido mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales: Operaciones principales de financiación:...
Ya estamos en directo con el seguimiento de la reunión del Banco Central Europeo donde se decidirá cuál será la posible subida...
A las 00:00 BST el Banco de Turquía tomó una decisión sobre los tipos de interés. El banco central decidió subir los...
Las ventas en Wall Street afectan a los mercados del Viejo Continente Los resultados de Mercedes-Benz centran la atención de los inversores Decisión...
Repsol (REP1.ES) ha publicado hoy sus resultados del tercer trimestre del año con unas cifras malas. La compañía ha sufrido...
