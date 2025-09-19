🔴El BCE podría finalizar las subidas.
El BCE subió los tipos en septiembre 25 puntos básicos y ahora considera que los tipos están en un nivel suficientemente...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La energética española obtuvo 3.637 millones de euros de beneficio en los primeros nueve meses del año, un 17% más que en el...
Descubre la actualidad de los mercados, ¿Por qué estan cayendo los índices? ¿Hasta dónde subirán los bonos? ¿Que...
¡La inversión pasiva inteligente y eficiente ya está aquí! Estamos encantados de poder compartir contigo el lanzamiento...
La compañía de Mark Zuckerberg, Meta (META.US) presentó ayer al cierre del mercado sus resultados del tercer trimestre de 2023 y la...
Parece que el gobierno japonés no se siente muy cómodo con el nivel de 150 en el USD/JPY. El par cayó del nivel de 150,76 al área...
Los futuros europeos apuntan a una apertura a la baja en la sesión de hoy. Las decisiones del BCE, el CBRT y el informe del PIB de EE. UU.,...
Los índices de Asia-Pacífico cotizan a la baja, reflejando el sentimiento negativo de la jornada de ayer en Wall Street. Las acciones...
Las acciones de Meta Platforms (META.US) suben un 3,8% tras el cierre de mercado, después de que la compañía publicara unos resultados...
Los índices de Wall Street están operando a la baja hoy, con las acciones tecnológicas con un rendimiento inferior tras las decepcionantes...
Bitcoin ha estado en subida desde mediados de septiembre de 2023, con el movimiento ascendente claramente acelerándo en las últimas dos semanas....
Los índices de Wall Street están cayendo hoy con las acciones tecnológicas siendo las que más caen. El S&P 500 cae un 0.7%,...
Microsoft (MSFT.US) sube alrededor de un 2.5%. La subida se produce tras la publicación ayer del informe de resultados del primer trimestre...
La aseguradora Santalucía ha incrementado su participación en Unicaja Banco, (UNI.ES), hasta el 5%, desde el 3,5% anterior. El grupo asegurador...
La Administración de Información Energética de EE.UU, (EIA), publicó un informe semanal oficial sobre el cambio en los inventarios...
La compañía fundada por Jack Dorsey cae más de un 7% durante la sesión de hoy. Y no, no es Twitter, que fue vendida a Elon...
El Banco de Canadá anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 3:00 pm BST. El BoC no ofreció...
Hace menos de un mes, la pregunta de si el oro alcanzaría los 2.000 dólares la onza tenía mucho sentido. En ese momento, el oro estaba...
Boeing (BA.US) las acciones suben casi un 3,3% antes de la apertura de la sesión bursátil a pesar de la publicación de resultados...
Los índices de Wall Street abren con caídas moderadas El SP500 se aleja de la media móvil de 200 sesiones Vertiv Holdings se...
