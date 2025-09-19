Telefónica consigue llevarse una licitación de frecuencias en Argentina
Telefónica ha conseguido adjudicarse en Argentina 50MHz del espectro de 3,5GHZ que subastaba el país. El importe de la operación es...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La publicación de hoy de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Australia para el tercer trimestre ha influido significativamente...
Alphabet Inc. (GOOGL.US) experimentó una caída en el precio de sus acciones de hasta el 6% en el premarket, tras conocer que en sus resultados...
La compañía textil Inditex (ITX.ES) ha llegado a un acuerdo con una start-up americana para adquirir poliéster reciclado. La...
Las claves: Los analistas esperan que Meta registre unos ingresos de 33.520 millones de dólares (+21% interanual) y un beneficio por acción...
Los índices europeos cotizan con una ligera subida El Dax retrocede desde zona de 15.000 pts Deutsche Bank sube un 6% tras sus resultados...
La atención de los inversores en Europa se centra hoy una vez más en las empresas de moda (recordemos que Hermès (RMS.FR) presumió...
El Índice de Precios de Producción es un indicador que mide el cambio promedio en los precios de venta para los productores locales de bienes...
El Instituto Alemán Ifo publicó un nuevo conjunto de sus referencias hace 30 minutos. El índice principal de clima empresarial resultó...
Los resultados del primer trimestre de 2024 baten las expectativas de los analistas EPS $2,99 vs $2.24 que se esperaba. Beneficios de $56.500 millones,...
Discursos de Jerome Powell y de Christine Lagarde. Resultados trimestrales de IBM y Meta Platforms tras la sesión en Estados Unidos. Decisión...
Las acciones chinas subieron tras conocer que Beijing implantaría nuevas medidas de apoyo para su economía, lo que generó...
El Banco Santander (SAN1.ES) presenta unos resultados muy positivos. La entidad ha conseguido aumentar su beneficio neto en el tercer trimestre de...
En el mercado general hoy, vemos un sentimiento que se calma gradualmente. Tanto el US500 como el US100 están operando con una ligera alza....
Rendimiento de Verizon en el tercer trimestre de 2023 Verizon Communications Inc. presentó sus resultados financieros para el tercer trimestre...
Bitcoin ya ha bajado más de un 3,0% desde los máximos de hoy después de que el símbolo del nuevo ETF de Blackrock desapareciera...
Alphabet Inc. (GOOGL.US), la empresa matriz de Google y YouTube, publicará sus resultados trimestrales después de la jornada de hoy. Se prevé...
CaixaBank (CABK.ES) y Google (GOOGL.US) se asocian para facilitar los pagos móviles. El acuerdo permitirá a los clientes de CaixaBank e Imagin...
Los buenos resultados de los gigantes tecnológicos podrían traer algo de calma a los inversores en un momento de gran incertidumbre. Esta...
Wall Street abre ligeramente al alza El dólar se fortalece y los rendimientos suben ligeramente Resultados trimestrales de Coca Cola (KO.US),...
