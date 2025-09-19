Las acciones de Aena muy volátiles ante las protestas por el handling
Aena (AENA.ES) anunció recientemente las adjudicaciones para el handling y ha creado mucho revuelo tanto en las empresas que optaban al concurso...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices PMI preliminares de Estados Unidos correspondientes a octubre se publicaron hoy a las 2:45 p.m. BST. Se esperaba que el informe mostrara...
Petróleo Chevron continuará con sus inversiones en Venezuela, pero en los próximos meses la producción y las exportaciones...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: En las últimas horas de la sesión de ayer...
El sentimiento positivo ha regresado al mercado de las criptomonedas en las últimas semanas. Bitcoin rompió un nivel de resistencia muy importante...
Las principales bolsas europeas suben gracias a la mejora del sentimiento general del mercado La atención de los inversores...
Bill Ackman es uno de los inversores más conocidos en la actualidad, debido a que le gusta estar en el candelero y es famoso por tomar posiciones...
Microsoft (MSFT.US) va a informar hoy de su primer trimestre fiscal de 2024 (tercer trimestre de 2023) tras el cierre de la sesión de Wall Street....
La compañía eléctrica Iberdrola (IBE1.ES) ha vendido el 49% de su proyecto de eólica marina, East Anglia 3 a Masdar por 2.000...
El banco británico, Barclays Plc, ha comunicado esta mañana sus resultados trimestrales y de momento no han tenido una buena acogida en el...
Spotify (SPOT.US), La empresa sueca de transmisión de audio que cotiza en Estados Unidos cae un 2% tras la publicación del informe de resultados...
Naturgy (NTGY.ES) ha anunciado a la CNMV una revisión de su previsión de beneficios para el año 2023. La compañía...
09:15 : Francia, PMIs manufactura y de servicios para el mes de octubre. Manufactura. Actual: 42,6. Pronóstico: 44,8. Dato previo: 44,2. Servicios. Actual:...
El beneficio de Enagás después de impuestos a 30 de septiembre de 2023 se situó en 258,9 millones de euros y se encuentra según...
Apertura al alza en Europa. PMIs de importantes potencias económicas. Bitcoin moviéndose en los 34.000$ La mejora del sentimiento...
El activo digital más grande del mundo ha llegado a subir esta madrugada hasta un 11,5% superando los 35.000 dólares, por las expectativas...
Reino Unido: - Variación de peticiones de subsidio por desempleo en septiembre. Actual: 20.400. Previsión: 2.300. Dato previo de...
En las últimas horas de la sesión de ayer en Wall Street vimos un sentimiento de los inversores algo más negativo. La mayoría...
El Value Investing es una estrategia de inversión que se basa en la compra de acciones que se perciben como infravaloradas por el mercado. Esta...
La primera sesión de negociación de la nueva semana en los mercados europeos fue positiva. Aunque la mayoría de los índices...
