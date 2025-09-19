Bitcoin lucha contra resistencia clave 📌
Bitcoin continúa la tendencia al alza que comenzó hace poco menos de 2 semanas. Durante este período, la criptomoneda más grande...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La compañía alemana no cumplió con las expectativas sobre costes de sus marcas con un mayor volumen. El plan de eficiencia para aumentar...
Banco Sabadell, (SAB.ES, actualiza su oferta para particulares, con su Cuenta Online como producto estrella. La entidad busca atraer nuevos clientes...
Wall Street retrocede de manera leve Los rendimientos de los bonos vuelven a subir Chevron anuncia una adquisición por 53 mil millones de...
Cellnex (CLNX.ES) tiene nuevo director financiero, avanzando así en su plan de reorganización de su equipo directivo. Su CEO, Marco...
La sesión bursátil del lunes en general está teniendo un comportamiento mixto. Los índices bursátiles y las materias...
El mercado ha continuado bajo presión debido al comportamiento del mercado de valores. Hemos observado que el sentimiento del inversor se mantiene...
El Dax cae a principios de semana Varta reanudó las entregas a un cliente "importante" Volkswagen recorta sus previsiones de beneficios Situación...
Endesa (ELE.ES) se dedica a la generación, distribución y suministro de electricidad en España y Portugal, donde tienen más...
Hess Corp (HES.US) sube hoy un 3% más en la preapertura después de que Chevron (CVX.US) anunciara que comprará la empresa. Chevron...
El selectivo español ha vuelto a perder los 9.000 puntos. A pesar de que la rentabilidad en el año estaba siendo buena, con un 15% de...
Prosegur Cash (CASH.ES) reparte un dividendo de 0,006575 brutos por acción este jueves 26, y hoy es el último día para comprar la...
Pese a la situación en Oriente Medio, el comienzo de la semana está siendo tranquilo. Los futuros de índices europeos y estadounidenses...
La temporada de resultados de Wall Street para el tercer trimestre de 2023 se acelera y entramos en una de las semanas más interesantes en cuanto...
En el comienzo de esta sesión vemos que el dólar estadounidense retrocede ligeramente. El par EUR/USD muestra señales de fortaleza...
En Londres se está construyendo un nuevo túnel en la zona de Silvertown, y tanto Indra (IDR.ES) como Ferrovial (FER.ES) participan en el...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura PMI preliminares, decisiones sobre tasas e informes del PIB en la próxima semana Presentaciones...
Arranca la semana y aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra...
Se permitió la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza a través del cruce fronterizo con Egipto. Los futuros de índices...
El viernes se pudo observar un estado de ánimo de aversión al riesgo en los mercados globales, ya que los inversores parecen estar reduciendo...
