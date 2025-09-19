El oro retrocede desde el área de $2,000
Se puede detectar una huida hacia la seguridad en los mercados financieros globales antes del fin de semana. El riesgo de escalada en Medio Oriente sigue...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La próxima semana en los mercados se ve interesante ya que será una semana llena de eventos macro de alto nivel. A los traders se les ofrecerán...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. ANZ recomienda tomar una posición pendiente corta en el par con los...
American Express (AXP.US) inició la negociación de hoy con una brecha de precios bajista y alcanzó los niveles más bajos en...
American Express (AXP.US) ha presentado resultados reportando grandes crecimientos, pero los inversores no han tomado los resultados como buenos y las...
Patrick Harker, jefe de la Reserva Federal de Filadelfia, indicó que la economía en EE.UU. se está debilitando más rápido...
Los consumidores españoles gastaron 7.980 millones de euros en bebidas de Coca-Cola, (KO.US) en 2022, lo que representa un aumento del 21%...
La compañía francesa L'oréal (OR.FR) ha presentado sus resultados del tercer trimestre y continúa con su buena marcha. Las...
Los índices de Wall Street han empezado con caídas US100 hace otra prueba del retroceso del 23,6% SolarEdge Technologies se desploma...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Bostic, miembro de la Reserva Federal se ha pronunciado hoy con tono optimista sobre la economía estadounidense, insinuando que todavía tiene...
El DAX cae al final de la semana Los temores de una mayor escalada del conflicto llevan al mercado a estar en rojo Situación General de...
La empresa alemana Duerr (DU.DE) es un importante productor de piezas para varias empresas de los sectores de la automoción, la farmacia y la carpintería....
Los datos de ventas minoristas canadienses de agosto se publicaron hoy a la 2:30 p.m. BST. Se esperaba que el informe mostrara una caída intermensual...
Los aumentos están impulsados por recientes informes falsos sobre la aceptación por parte de Blackrock de un ETF al contado de Bitcoin y...
La matriz ha decidido que Openbank Argentina se fusione con su banco principal, Santander, (SAN1.ES), exclusivamente en territorio Argentino,...
El selectivo español está volviendo a poner a prueba el soporte de gran relevancia comprendido entre los 9.000 y 9.200 puntos. El Ibex ha...
La farmacéutica Grifols (GRF.ES) está cayendo con fuerza esta mañana, en este momento más de un -4%, debido a su nueva política...
Las tendencias ESG (criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno) llevan tiempo calando en las compañías cotizadas. Tanto es así,...
La aerolínea norteamericana perdió 545 millones de dólares durante el tercer trimestre del año frente a unos beneficios de...
