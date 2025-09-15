Nvidia sube un 2,5 % y supera los 4 billones de dólares en capitalización bursátil. 📈
Nvidia (Nvidia US) se convierte hoy en la primera empresa en alcanzar una capitalización bursátil de 4 billones de dólares. Nvidia...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones del fabricante noruego de defensa Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO) cayeron un 12 % tras la publicación de los resultados del segundo...
El cobre es uno de los metales más importantes del mundo. Aproximadamente el 50 % del cobre global se consume en China, principalmente en el sector...
El continuo optimismo en Wall Street —impulsado principalmente por el aplazamiento del plazo final para la imposición de aranceles del 9 de...
Los precios del gas natural Henry Hub en EE. UU. registran una caída superior al 2 % en la jornada de hoy, alcanzando su nivel más bajo desde...
El miércoles en las bolsas europeas se presenta una muy buena percepción de los inversores. La mayoría de los índices suben...
El presidente Trump confirmó que impondrá un arancel del 50% al cobre refinado importado, un aumento drástico respecto a las tasas...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha mantenido sus tipos de interés sin cambios en el 3,25%, poniendo fin a una racha de seis recortes...
El evento más significativo del calendario económico es la publicación de las actas de la última reunión de la Fed....
La sesión estadounidense concluyó prácticamente sin cambios, con el S&P 500 registrando una ligera caída del 0,07%, mientras...
Wall Street sigue mostrando cautela ante la evolución de la política comercial de EE. UU. El Dow Jones cae cerca de un 0,4 %, mientras...
El anuncio del presidente Trump de un arancel del 50 % sobre todas las importaciones de cobre sacudió el mercado de materias primas, y los precios...
El EUR/USD supera nuevamente el nivel de 1,17 tras el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo comercial con la Unión Europea. Se espera que una...
El dólar estadounidense muestra hoy una clara apreciación, mientras que el precio del oro cae alrededor de un 1 %. El retroceso en los metales...
Wall Street se mantiene a la expectativa de novedades sobre la política arancelaria del presidente Trump, con los principales índices registrando...
El reciente retraso de la Casa Blanca en aplicar nuevos aranceles ha dejado al mercado en una especie de pausa forzada. Una pausa con sabor a incertidumbre....
Este martes, las bolsas europeas presentan un sentimiento mixto entre los inversores. El calendario macroeconómico del día se mantiene relativamente...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Aranceles de Trump impulsan al dólar y presionan la renta fija Los...
