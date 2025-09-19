Las constructoras españolas buscan negocio en Canadá: Acciona, ACS y FCC
La provincia canadiense British Columbia busca constructoras para un nuevo puente que cruzará el río Fraser y conectará Richmond y...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La provincia canadiense British Columbia busca constructoras para un nuevo puente que cruzará el río Fraser y conectará Richmond y...
Los futuros apuntan a una apertura a la baja en Europa. Ventas minoristas en Reino Unido, Canada y Polonia. La sesión de ayer en Wall...
Los índices de Asia y el Pacífico pierden fuelle en la jornada de hoy después de que la sesión en Wall Street hiciese...
Se observó un estado de ánimo mixto en la sesión de negociación europea con una ligera ventaja para los osos del mercado. Al...
Los mercados en Wall Street se están negociando a niveles mixtos, y la atención de los inversores durante la sesión de hoy se centra...
Las observaciones más importantes dichas por Jerome Powell con respecto a la condición económica actual y la perspectiva de política...
Inventarios de almacenamiento de gas natural: 97 mil millones vs 84 mil millones de dato previo. El esperado era de 81 mil millones. Fuente:...
El acuerdo de Pfizer (PFE.US) por 43.000 millones de dólares con Seagen (SGEN.US) obtiene la aprobación de la UE. Como concluyeron los legisladores...
Wall Street abre mixto en la sesión del jueves Los resultados de Tesla y Netlfix en el foco Solicitudes de desempleo: 198.000 Previsión...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) caen más de un 6% después de unos resultados que decepcionaron a los inversores. Después de las subidas...
La compañía más grande del mundo se encuentra ante la amenaza de sufrir un cuarto trimestre consecutivo de caídas en sus beneficios....
BBVA, (BBVA.ES), es el líder indiscutible en el mercado de préstamos sindicados en Latinoamérica, gracias a sus...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las acciones asiáticas experimentaron una importante...
El informe semanal sobre las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. se publicó hoy a las 13:30 horas BST. Las expectativas apuntaban a un...
El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) desciende un 2,0% en el cuarto trimestre de 2023 respecto al tercero. El 19,2% de los establecimientos...
La compañía francesa Renault (RNO.FR) ha presentado sus resultados del tercer trimestre y han decepcionado al mercado. Renault consiguió...
El Dax ligeramente más alto durante la sesión del jueves Nestlé publica peores resultados de lo esperado El Deutsche Bank se...
Lockheed Martin tuvo ganancias tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamas La empresa informó las ganancias del tercer trimestre...
Las acciones del fabricante de tecnología y teléfonos inteligentes Nokia (NOKIA.FI) están hoy bajo presión debido a que la...
Enagas (ENG.ES) se dedica a la operación de sistemas de transmisión de gas, centrada en el desarrollo, operación y mantenimiento de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor