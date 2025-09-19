Atresmedia ingresa más pero cae su resultado neto
Atresmedia (A3M.ES), el grupo de comunicación español, ha registrado un incremento de sus ingresos del 1,8% en los nueve primeros meses de...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La constructora liderada por Florentino Pérez, ACS (ACS.ES) ha contratado a Bank of America (BAC.US) para la venta de Clece, su línea especializada...
Indra (IDR.ES) busca conseguir de nuevo la gestión de multas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que está cerca de anunciar...
Bankinter (BKT.ES) ha presentado resultados y han sido muy buenos. Sin embargo, hay varios puntos que pueden significar un deterioro de esta tendencia...
En 2019, Telefónica (TEF1.ES) anunció su intención de reducir su presencia en Latinoamérica. Algunos analistas pensaron que...
Los contratos indican una apertura a la baja en Europa Datos sobre salarios y producción industrial en Polonia Prestaciones por desempleo...
Las acciones asiáticas experimentaron una importante venta debido a las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos de los bonos...
Puntos clave: Los resultados han superado las expectativas del mercado La empresa sigue creciendo y atrayendo nuevos suscriptores Películas...
Los resultados de Tesla en el tercer trimestre, han estado por debajo de las expectativas, con un beneficio por acción de 0,66 dólares y...
Las caídas en Wall Street se desaceleraron un poco al final de la sesión de mitad de semana, pero tanto el US500 como el US100 están...
El Gobernador Waller discutió las perspectivas para la economía de EE.UU. y sus implicaciones para la política monetaria. Destacó...
El grupo automovilístico Stellantis (STLAM.IT), que agrupa a marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Opel y RAM, ha anunciado su estrategia para...
Wall Street abre a la baja Los activos de seguridad lideran las ganancias Morgan Stanley cae tras obtener resultados La sesión de hoy...
La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) publicó un informe semanal oficial sobre los inventarios estadounidenses...
El oro y la plata registran hoy sólidas alzas. El incremento se produce incluso cuando los rendimientos estadounidenses son ligeramente más...
Hoy, tras la sesión de Wall Street, conoceremos los resultados del mayor fabricante de coches eléctricos de Estados Unidos, Tesla (TSLA.US)....
Acciona Energía (ANE.ES) ha emitido un bono verde de 500 € millones a 7 años y medio en el mercado, con un cupón fijado...
La OPEP+ no tiene planes inmediatos de convocar reuniones extraordinarias ni de tomar acciones después de la solicitud del ministro de Relaciones...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las lecturas macroeconómicas chinas fueron superiores...
