Bank of America sube un 3% después de los beneficios 📈 Goldman Sachs cae
Las acciones del segundo banco más grande de los Estados Unidos, Bank of America, están ganando más del 3% hoy ya que el banco superó...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Las acciones del segundo banco más grande de los Estados Unidos, Bank of America, están ganando más del 3% hoy ya que el banco superó...
EHang Holdings (EH.US), compañía tecnológica con sede en Guangzhou, que se dedica a la fabricación de vehículos aéreos...
La transformación del sector de la automoción y la implantación de medidas adicionales con el objetivo de reducir las emisiones ha...
El índice del mercado inmobiliario NAHB de EE.UU. quedó un 10% por debajo de lo esperado: 40 frente a 44 estimado y 45 anteriormente Como...
Los analistas de JP Morgan elevaron su pronóstico para el crecimiento del PIB real de Estados Unidos al 4,3%, frente al 3,5% anterior. Al mismo...
Volkswagen (VOW1.DE) ha vendido 531.500 vehículos eléctricos en todo el mundo en los nueve primeros meses de 2023, un 45% más que...
El Nasdaq pierde un 0,5% y los alcistas intentan frenar el retroceso de la aversión al riesgo en Wall Street Los bonos del Tesoro estadounidense...
La compañía famosa por Mickey Mouse cumple su primer centenario en pleno proceso de reestructuración. Este conglomerado está...
La producción industrial de EE. UU. fue más fuerte de lo esperado con un crecimiento del 0,3% frente al 0,0% esperado y el 0,4% en la lectura...
Microsoft ha anunciado que seguirá reestructurando su plantilla y despedirá a más de 600 personas de su red Linkedin. Esta es la segunda...
El fondo australiano IFM Investors continúa enfocado en explorar oportunidades de inversión en empresas de energías renovables...
Los futuros de los índices de Wall Street caen antes de la apertura de EE.UU. Según el Departamento de Defensa de EE.UU. ha confirmado que...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los metales preciosos caen en medio del fortalecimiento...
Tubos Reunidos (TRE.ES) ha recibido recomendaciones de compra y valoraciones que indican un potencial alcista significativo. Es Renta 4 quien otorga unas...
Los datos del IPC canadiense de septiembre se publicaron hoy a la 14:30h CEST. Se esperaba que el informe mostrara que el indicador de crecimiento de los...
Ventas minoristas en EE. UU. interanual 0,7 % frente al 0,3 % previsto y el 0,6 % anterior Ventas minoristas principales de EE. UU. interanual: 0,6...
Johnson & Johnson (JNJ.US) anunció hoy los resultados del tercer trimestre de 2023. La compañía obtuvo sólidos resultados...
USDCAD es uno de los pares de divisas que podría ver una mayor volatilidad esta tarde. Esto se debe a que a la 2:30 pm CEST, los operadores recibirán...
El DAX cae durante la sesión del martes Resultados finales de las elecciones en Polonia Rolls Royce anuncia recortes de empleos Situación...
Petróleo Las reservas de crudo en EE.UU. repuntaron ligeramente por encima de los 420 millones de barriles, aunque la tendencia a la baja...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor