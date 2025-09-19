ÚLTIMA HORA: El JPY salta tras los comentarios del Banco de Japón
Los titulares de las noticias aparecieron en los cables poco después de las 12:00h CEST, lo que sugiere que el Banco de Japón está...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los titulares de las noticias aparecieron en los cables poco después de las 12:00h CEST, lo que sugiere que el Banco de Japón está...
La compañía española dedicada al turismo cae hoy en los mercados y ya acumula una caída del 7% en lo que va de mes. Sin embago,...
A las 11:00h CEST se publicó un conjunto de índices ZEW alemanes para octubre. Se esperaba que el índice de sentimiento económico...
La criptomoneda por excelencia, el Bitcoin, parecía estar viviendo un periodo de estabilización durante los últimos meses, fuera del...
La empresa española especializada en la fabricación y distribución de envases de vidrio, Vidrala, realizará una ampliación...
En España tradicionalmente el inversor estaba acostumbrado a que las empresas les remuneraran via dividendos. Una fórmula muy utilizada por...
La española Ferrovial (FER.ES) ha anunciado en la CNMV que va a distribuir otro dividendo flexible, el segundo del año, de 0,4276 euros por...
Los índices europeos apuntan a una apertura plana Informe de ventas minoristas de EE. UU. de septiembre Datos de inflación...
Los datos de empleo del Reino Unido se publicaron hoy a las 08:00h CEST. Sin embargo, la oficina de estadísticas del Reino Unido tuvo que retrasar...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer al alza y los principales índices de referencia de Wall Street registraron ganancias...
Invertir con éxito requiere una formación eficaz, adaptable a todos los niveles, rigurosa, fácil y cercana. En este curso, impartido...
Wall Street tiene beneficios al inicio de la semana, impulsado por los primeros resultados de las empresas y las crecientes esperanzas de poner fin...
El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, afirmó que cree que la Reserva Federal puede mantener los tipos de interés...
La confianza empresarial en Canadá alcanzó un mínimo post-pandemia en el tercer trimestre, según reveló una encuesta...
Las acciones de Charles Schwab (SCHW.US) están subiendo más del 10%, marcando el beneficio intradía más significativo desde...
Esta semana Bankinter será la primera entidad española en publicar los resultados correspondientes al tercer trimestre del año. Se...
Wall Street abrió al alza al inicio de una nueva semana. Charles Schwab publicó sus resultados trimestrales, superando las previsiones...
Los gobiernos de EE.UU. y Venezuela han acordado un trato que alivia las sanciones estadounidenses sobre la industria petrolera de Venezuela, según...
El United está en venta, pero parece que ninguna de las ofertas cumple con las expectativas de sus dueños, que piden 6.000 millones de libras....
Iberdrola (IBE1.ES) ha acordado aumentar las tarifas de electricidad y gas en el estado de Nueva York para financiar una inversión de 1.970 millones...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor