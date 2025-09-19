NH Hotels destaca la mejora en su segmento urbano y lidera las alzas del Ibex 35
NH Hotel Group (NHH.ES) prevé que el nicho de grupos en sus hoteles urbanos supere los ingresos récord de 2019 para finales de este año,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Bitcoin se disparó momentáneamente casi un 10% tras informes no confirmados sobre la aprobación por parte de la SEC de un ETF al contado...
La planta de Saltend de Pensana (PRE.UK) es reconocida como un proyecto estratégicamente importante en el Reino Unido La instalación de...
Las monedas antípodas AUD y NZD están entre las monedas G10 de mejor rendimiento hoy. Las ganancias en los mercados de metales base están...
El DAX sube ligeramente a principios de semana El mercado de valores europeo se centra en las elecciones polacas Pfizer arruina la confianza en...
La reciente noticia del impago de la promotora china Country Garden, que puedes leer aquí, es una de las fuentes que alimentan el miedo de las empresas...
El laboratorio español Rovi (ROVI.ES) es la empresa que más cae hoy del selectivo español. Una caída de más del 5% que...
El sentimiento del mercado es mixto hoy, con los futuros de índices estadounidenses ganando ligeramente después de las caídas del...
Cellnex (CLNX.ES) se dedica a la adquisición y arrendamiento de torres de telecomunicaciones en más de 10 países Europa. La compañía...
El gobierno ha enviado a Bruselas el Plan Presupuestario para 2024 y para ello ha estimado el escenario económico para ese año. En concreto,...
La primera semana completa de la temporada de resultados de Wall Street para el tercer trimestre de 2023 acaba de comenzar. El calendario sigue estando...
La semana pasada, el euro frente al dólar estadounidense intentó superar la zona de resistencia marcada en 1,06398 $, pero fracasó....
Durante el día de ayer tuvieron lugar las elecciones presidenciales de la mayor economía de Europa del Este, Polonia. En un evento de gran...
Naturgy (NTGY.ES) comienza un proyecto de placas solares en Canarias que suministrará energía a más de 2.000 hogares en las islas....
Los futuros sobre índices europeos cotizan planos o ligeramente al alza Datos de segundo nivel de EE. UU. y Canadá Informe...
Arranca la semana y aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra...
Los índices de Asia-Pacífico iniciaron la nueva semana cotizando a la baja: el Nikkei cae un 1,9%, el S&P/ASX 200 cae un 0,3%, el...
Los índices europeos cayeron el viernes con el DAX y el CAC40 cayendo alrededor del 1,5% y el FTSE que terminó la semana un 0,6% más...
Los contratos de petróleo (Brent) están subiendo casi un 4.2% hoy, y el precio se acercó al importante nivel psicológico de...
Los índices de Wall Street intentan repuntar después del inicio de la sensión, pero el miedo al riesgo hace que los sentimientos...
