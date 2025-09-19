United Health (UNH.US) sube un 2% gracias a sus resultados
Los resultados de United Health (UNH.US) superan las expectativas de los analistas United Health (UNH.US), la principal compañía de seguros...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los indicadores económicos de China publicados el viernes revelaron persistentes presiones deflacionarias, a pesar de algunos signos de estabilización...
La aerolínea española sufrió otro revés y ya cotiza en mínimos desde el pasado mes de abril. El aumento de las tensiones...
Wall Street reacciona ante los comentarios "moderados" de Patrick Harker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. Fed Harker Veo...
Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) están ganando un 3,0% después de que la compañía elevara su previsión de ventas...
Los bancos estadounidenses JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup publicaron unos resultados superiores a los previstos en términos de beneficio por...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
La directora general de Santander (SAN1.ES), Ana Botín, ha declarado que el banco siempre está evaluando posibles compras, en respuesta a...
En los últimos minutos hemos conocido los resultados trimestrales de algunas de las mayores empresas del sector bancario, liderado en este caso...
El oro está encadenando subidas y en este momento el lingote está ganando más del 2,66% intradía. Es más, el oro superó...
La semana que viene comenzaremos a ver los primeros resultados empresariales antes del rally de la semana de después, donde ya encontramos varias...
Aena (AENA.ES) está experimentando flujo de pasajeros superiores a antes de la pandemia. En septiembre experimentó un aumento del...
El DAX cae al final de la semana Se amplía el espectro de una escalada del conflicto en Oriente Medio El petróleo crudo gana casi...
Aunque los resultados del tercer trimestre de BlackRock (BLK.US) fueron mejores de lo esperado (especialmente en términos netos), el gestor de activos...
Los precios del petróleo iniciaron la negociación de esta semana con una gran brecha de precios alcista en respuesta al ataque sorpresa de...
Este domingo tendrán lugar las elecciones en uno de los países con mayor crecimiento en los últimos años, no sólo de...
ACS (ACS.ES) ha ganado otro contrato con su filial australiana Cimic en dicho país. Esta vez para el mantenimiento y construcción de líneas...
El gigante tecnológico Microsoft (MSFT.US) ha conseguido el visto bueno de las autoridades del Reino Unido para la adquisición de Activision...
Los bancos españoles se están permitiendo este año el lujo de aumentar dividenos y lanzar programas de recompras de acciones, todo...
La empresa española Sacyr (SCYR.ES) podría llevarse la concesión del proyecto Vía de Mar, en la Región del Véneto,...
