Apertura en el Ibex35
Apertura de menos a más en el selectivo nacional, en una sesión que destaca en lo que queda de día por los resultados empresariales...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Apertura de menos a más en el selectivo nacional, en una sesión que destaca en lo que queda de día por los resultados empresariales...
Los mercados en Europa previsiblemente abrirán ligeramente a la baja después de una sesión con ligeras caídas en las...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja, después de que los datos del IPC fueran más altos...
La inflación subyacente en Estados Unidos se situó en el 3.7% interanual, frente a las expectativas del 3.6% interanual, y la inflación...
Wall Street abrió a la baja y después de un rebote momentáneo, los índices vuelven a las caídas. S&P500 cae 1,1% Una...
Después de las 8 PM CEST, podemos observar una mayor actividad por parte del lado de la oferta en Wall Street. Sin embargo, hasta ahora no ha habido...
Almirall (ALM.ES) y EpimAb Biotherapeutics se unen para desarrollar anticuerpos biespecíficos, una nueva terapia contra algunos tipos de cáncer. Los...
El Gobierno ha aprobado siete nuevos proyectos para la producción de baterías de vehículos eléctricos en España, con...
Mañana, 13 de octubre, los resultados de los principales bancos estadounidenses abrirán la temporada de resultados del tercer trimestre (primer...
BBVA (BBVA.ES) lidera el sector bancario en México, sin embargo busca incrementar su cuota de mercado aprovechando la debilidad de Banamex tras...
Informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. Petróleo crudo: 10,176 mln vs -1,4 mln exp. y -2,22 mln anteriormente. Gasolina:...
Los inventarios de gas natural de EE.UU. según el informe de la EIA estuvieron en línea con las expectativas en 84 bcf vs 84 bcf exp y 86...
Merlin Properties y Colonial acumulan caídas cercanas al 10% desde principios de año, y en las últimas semanas han sufrido una gran...
El miedo y los mercados no se llevan bien, más aún cuando se trata de una guerra. Como es lógico de esperar, la primera reacción...
La cadena hotelera española Meliá (MEL.ES) continúa apostando por las alianzas con grandes grupos inmobiliarios propietarios de hoteles....
Lectura del IPC de EE.UU. de septiembre interanual: 3,7% vs 3,6% exp and 3,7% previsto Lectura del IPC de EE.UU. de septiembre m/m: 0,4% frente...
Procter & Gamble (PG) informará de sus resultados la próxima semana Las acciones han bajado un 5,6% en lo que va del año PG...
El IPC, o Índice de Precios al Consumidor, es una medida del cambio de precios de bienes y servicios en la economía de un país. En...
El Banco Central Europeo publicó las actas de la reunión de septiembre. El documento mostró que una sólida mayoría de...
Las expectativas del mercado apuntan a una disminución de la inflación tras el reciente repunte. Un 3,6% interanual desde 3,7% interanual...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor