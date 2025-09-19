Los mercados europeos suben antes de las actas del BCE
El DAX sube antes de las actas del BCE y el informe del IPC de EE.UU. El punto de referencia prueba importantes niveles de resistencia Situación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
El DAX sube antes de las actas del BCE y el informe del IPC de EE.UU. El punto de referencia prueba importantes niveles de resistencia Situación...
CaixaBank (CABK.ES) es uno de los grupos financieros líderes en España, con actividad bancaria, aseguradora y de gestión de activos....
¿Por qué está la bolsa americana sobrevalorada? Continuamente nos centramos en valorar si el S&P 500, índice que recoge...
¿En qué consiste? El índice de volatilidad o del miedo, conocido como el índice VIX, señala el nivel de miedo o estrés...
El Ibex35 mantiene un comportamiento destacable entre los principales índices de renta variable occidentales durante la semana. Su cotización,...
Como cada año cuando llega el 12 de octubre, los españoles se preparan para celebrar el Día de la Hispanidad, que conmemora el descubrimiento...
Las acciones de las principales aerolíneas europeas han experimentado caídas en bolsa esta semana debido a la incertidumbre generada por...
Los índices europeos abrirán al alza Actas del BCE y datos del IPC de EE.UU. de septiembre Los informes de la EIA son el centro de...
Esta mañana a las 7:00 am BST se publicó el informe mensual sobre el PIB y la producción de agosto del Reino Unido. Si bien los datos...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer al alza, cerca de los máximos de la sesión. El S&P 500 ganó...
La sesión bursátil del miércoles trae una continuación de la tendencia alcista recientemente iniciada. Sin embargo, la...
La reacción del mercado no fue decisiva después de la publicación de las Actas, aunque el dólar se debilitó en la respuesta...
Publicación de las actas de la Fed a las 8:00 PM hora CEST:: Tasa de Política: Varios participantes creen que la tasa de política...
El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, cree que no hay necesidad inmediata de aumentar los tipos de interés debido a signos...
La compañía farmacéutica Lilly (LLY.US ) presentó hace una semana el primer medicamento aprobado por el Ministerio de...
Las figuras chartistas son un elemento esencial en el análico técnico, proporcionando información valiosa sobre las tendencias y los...
Wall Street abrió ligeramente al alza mientras los inversores esperaban la publicación de las actas del FOMC. Aunque los datos...
Los mercados europeos amplían su tendencia alcista Las empresas de moda bajo la presión de los resultados trimestrales de LVMH (MC.FR) Situación...
La Fed anunció una subida de tipos en septiembre y sugiere que nuevas subidas de tipos siguen siendo una opción El gráfico de...
Es probable que los futuros del índice promedio industrial Dow Jones (US30) registren una volatilidad superior a la media hoy por al menos varias...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor