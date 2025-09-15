⌚ Boletín Diario de Mercados (08.07.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El precio del oro inició la sesión del lunes con caídas, pero todo el movimiento bajista fue revertido, dando lugar a la formación...
El índice bursátil alemán DE40 comenzó la sesión del lunes con un movimiento al alza. Al observar el intervalo D1, seguimos...
Las acciones de Adidas (ADS.DE) acumulan una caída del 11 % en 2025, a pesar de la sólida recuperación de sus beneficios. Los inversores...
El Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) mantuvo la tasa de interés oficial en 3,85 %, desafiando las expectativas...
Petróleo La OPEP+ acordó aumentar la producción en 550.000 barriles diarios en agosto. Se prevé un aumento similar de la...
El ministro de finanzas alemán confirmó hoy que la UE está "lista para tomar represalias" si fracasan las negociaciones...
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. Entre las publicaciones destacadas se encuentran el PMI Ivey de Canadá y la...
Los índices de la región Asia-Pacífico han subido durante la segunda sesión de la semana, con incrementos que oscilan entre...
Los índices estadounidenses retroceden en la primera sesión de la semana, tras el fin de semana largo por el Día de la Independencia. A...
Las ventas masivas en Wall Street se intensificaron tras los recientes comentarios del presidente Trump publicados en su perfil de Truth Social. El...
El gas natural había estado presionado desde el 20 de junio, debido a una demanda inferior a la prevista por parte de las centrales eléctricas...
Las acciones de Tesla registran una caída superior al 6 % hoy tras el anuncio del CEO Elon Musk sobre la fundación de un nuevo partido político...
Los índices bursátiles estadounidenses comenzaron la semana con un comportamiento mixto tras los máximos históricos de...
La política aduanera de Estados Unidos ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. De ser un país...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Wall Street abre con leves alzas en medio de tensiones comerciales y debilitamiento...
El dólar en Chile inició la jornada con un fuerte impulso alcista, superando los 937 pesos, en medio de un entorno de creciente aversión...
