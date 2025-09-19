AUDUSD - recomendación de IFR (10.10.2023)
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Los mercados han recuperado gran parte del terreno perdido en los últimos días, y apuntan hacia nuevas resistencias. Entre los principales...
Banco Sabadell (SAB.ES) ha modificado su oferta hipotecaria, incluyendo la propuesta de tipos mixtos lanzada en verano y rebajando el precio de la hipoteca...
Netflix (NFLX.US) ha experimentado un crecimiento explosivo en sus suscripciones pagadas, con un aumento anual de más del 20% desde su lanzamiento...
Country Garden, una de las principales promotoras inmobiliarias de China, ha impagado un préstamo internacional de 60 millones de dólares...
Hoy se permite a los mercados bursátiles globales tomar un respiro. El comienzo de la semana estuvo nervioso porque el aumento de las hostilidades...
Wall Street cotiza al alza El índice Russell 2000 sube por encima del área de oscilación de 1.775 pts Truist Financial...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: JP Morgan espera que el impacto de la guerra en Israel...
Petróleo El petróleo subió notablemente tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Si se produjera una nueva escalada...
Los esperados resultados de LVMH (MC.FR) y el próximo estreno en bolsa de Birkenstock en la bolsa de Nueva York (NYSE) están impulsando...
Los mercados europeos obtienen claras ganancias LVMH (MC.FR) presentará los resultados trimestrales tras el cierre de la sesión Situación...
La marca alemana de calzado Birkenstock se convertirá mañana en una de las empresas que cotizan en bolsa más antiguas de Europa. Sus...
Inditex (ITX.ES) ha anunciado en su web de Israel que sus tiendas en el país se mantendrán cerradas de manera temporal debido al conflicto...
PepsiCo (PEP.US) reportó sus resultados trimestrales y superaron las expectativas de los analistas, lo que ayudó a que las acciones se recuperaran...
BBVA (BBVA.ES) es un grupo financiero global fundado en 1857 pero que es el resultado de diferentes fusiones y absorciones. La empresa abarca todas las...
ACS (ACS.ES) y Mundys inyectarán capital a Abertis para que la empresa pueda seguir creciendo sin aumentar su deuda y, por lo tanto, sin poner en...
El Fondo Monetario Internacional ha elevado sus pronósticos de inflación para el próximo año y espera que los bancos centrales...
La aerolínea recientemente adquirida por IAG (IAG.ES) Air Europa ha tenido problemas de ciberseguridad y parece que un agente externo ha conseguido...
Ubisoft (UBI.FR) ha pospuesto indefinidamente el lanzamiento de XDefiant, su respuesta a Call of Duty, originalmente programado para octubre. Después...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor