La banca en el foco por culpa de las recompras de acciones
La banca española aprovecho el aumento de sus beneficios gracias al rápido incremento de los tipos de interés para premiar a sus accionistas,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
China está planeando introducir nuevos programas de estímulo para cumplir con las expectativas de crecimiento económico en el país,...
El Banco de Japón indicó que probablemente mantendrá la visión de mantener la solidez de los activos del banco así como...
Los contratos indexados en Europa apuntan a una apertura al alza Fuerte sesión asiática y rebote en Wall Street Calendario...
IPC de Noruega interanual: 3,3% interanual frente al 4% previsto. y 4,8% anterior IPC de Noruega m/m: -0,1% frente al 0,7% esperado y -0,8% anterior La...
Los índices de Wall Street cerraron la sesión de ayer con un sentimiento positivo a pesar de los signos iniciales de debilidad. El S&P500...
La sesión Europea del lunes cierra con caídas: el DAX alemán ha perdido un 0,67%, el IBEX español ha caído...
El ataque del sábado de Hamás a Israel resultó ser una sorpresa, principalmente debido a la escala de los ataques iniciales con cohetes....
Este fin de semana se estrenó en cines la película “Golpe a Wall Street” (Dumb Money) que trata sobre lo que sucedió en...
El Banco Santander (SAN1.ES) se ha convertido en un candidato a adquirir el banco británico Metro Bank. La entidad española ha contratado...
El par EUR/USD comenzó la semana con cierta volatilidad, derivada del inesperado ataque del grupo islámico radical Hamas a varias ciudades...
El mercado laboral no es tan fuerte como lo era hace un año. Todavía es demasiado pronto para hablar de una estrategia de reducción...
Los índices de Wall Street abren a la baja a medida que se profundiza el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás Tesla...
Las compañías de cruceros Royal Caribbean (RCL.US), Carnival (CCL.US) y Norwegian Cruise Line (NCLH.US) caen hoy con fuerza por culpa del...
Ence (ENC.ES) ha registrado un programa de pagarés sostenibles en el Mercado Alternativo de Renta Fija con un límite de 200 millones de euros....
En vísperas del 50º aniversario de la primera crisis del petróleo del mundo, tras la guerra de Yom Kippur, Hamás ha lanzado este...
Deoleo (OLE.ES) ha informado a la CNMV que está buscando en el mercado oportunidades estratégicas y una de las opciones sería la venta...
Los precios del gas natural rompieron un el movimiento lateral de tres meses a principios de octubre. Al principio, la medida fue impulsada por las continuas...
Los índices europeos pierden al inicio de la semana Los "riesgos" en retirada en medio de las tensiones en Oriente Medio Las empresas...
Mapfre (MAP.ES) ha alcanzado un acuerdo con MásMóvil para la comercialización de seguros de hogar, responsabilidad civil y de comercio....
