Premio Nobel de Economía 2023: Investigaciones sobre el papel de las mujeres en el mercado laboral
Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, ha sido galardonada con el Premio Nobel de Economía 2023 por sus investigaciones sobre el...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El mercado de las criptomonedas abrió la semana con un ánimo más débil. Bitcoin se está alejando de los principales...
Repsol (REP1.ES) ha inaugurado su primera máquina de hidrógeno renovable en Petronor, Vizcaya, con una capacidad de producción de...
Las acciones del grupo aeronáutico IAG (IAG.ES) sufrieron una caída superior al 5% en la bolsa, al inicio de la jornada, debido a la incertidumbre...
La guerra emprendida por Israel contra Palestina en represalia por los recientes y brutales ataques terroristas ha provocado importantes movimientos en...
Mercados con ánimo de aversión al riesgo tras la escalada en Oriente Medio El petróleo sube más del 3% y los...
Aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra aquí! 👇
Hamás lanzó un ataque masivo con misiles contra Israel el sábado y, según se informa, se dispararon más de 3.000...
Las tensiones en Medio Oriente aumentaron significativamente este fin de semana después de que Hamas, la organización fundamentalista palestina,...
La sesión de negociación del viernes trae consigo un repunte alcista inesperado en los índices de Wall Street. El Nasdaq 100 sube...
La semana pasada los mercados fueron muy volátiles y la situación en torno a los títulos de deuda jugó un papel clave en la...
Las acciones de Aehr Systems (AEHR.US) están operando con una baja del 14% hoy después de que la compañía decidió mantener...
Mientras en Europa hay una gran preocupación sobre el Euribor, que ya supera el 4,20%, en EEUU la tasa fija a 30 años alcanzó esta...
Los índices de EE.UU. vuelven a las ganancias después de la venta inicial debido a una lectura más alta del NFP. A pesar del...
La compañía especializada en torres de telecomunicaciones ha caído más de un 10% esta semana, borrando toda la subida acumulada...
Wall Street abre a la baja pero los índices vuelven a subir en poco tiempo. Nasdaq100 gana 0.4% Después del sólido informe NFP,...
Grenergy Renovables (GRE.ES) ha incorporado a Ana Plaza como consejera independiente, una decisión que ha sido tomada por el consejo de administración...
El dato de Nóminas no agrícolas en EEUU, que mide la variación de empleo durante el último mes en todas las empresas no agrícolas...
El informe NFP de EE.UU. de septiembre fue una publicación macroeconómica clave de la semana. Los datos se publicaron hoy a la 14:30h CEST...
El impulso ascendente del dólar estadounidense se está debilitando y actualmente ha detenido su tendencia alcista precisamente en el nivel...
