📊 Dato NFP en vivo
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, o SEC, busca obligar a Elon Musk, CEO de Tesla (TSLA.US), a testificar mientras investiga...
El DAX gana al final de la semana La atención de los inversores se centra en el informe NFP de EE.UU. Zalando (ZAL.DE) lidera las...
Las acciones de Pioneer Natural Resources (PXD.US), el tercer mayor productor de petróleo en la región clave de la Cuenca Pérmica...
Bankinter (BKT.ES) es uno de los principales bancos en España tanto por capitalización bursátil (unos 5.450 millones de euros) como...
El informe NFP de septiembre, cuya publicación está prevista para la 14:30h CEST de hoy, es un informe macroeconómico clave de la...
XTB participó en la 3º Jornada de la Gestión Indexada en España. Este evento estaba organizado por Rankia, y contó...
Telefónica (TEF1.ES) ha llegado a un acuerdo con la brasileña Oi sobre el precio de la adquisición de un tercio de su negocio. Esta...
Análisis de la influencia de los tipos de interés en el crecimiento económico Decisiones recientes de la Reserva Federal en relación...
Fluidra (FDR.ES), la empresa española que se dedica a la instalación de piscinas, encabeza una de las mayores caídas del IBEX. Y es...
La compañía holandesa, sufre correcciones superiores al 10%, tras sufrir un duro revés por parte de la agencia de medicamentos y salud...
El accionista mayoritario de Deoleo (OLE.ES), el private equity británico CVC, parece que ha propuesto la venta de la empresa de aceites a un competidor...
Los futuros indican una apertura ligeramente al alza en Europa Datos clave del mercado laboral de EE. UU. Discursos de algunos banqueros...
En agosto de 2023, los nuevos pedidos reales en el sector manufacturero aumentaron un 3,9% mensual después de ajustar por factores estacionales...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de negociación de ayer ligeramente a la baja después de que los...
La sesión europea fue mixta: el DAX cayó un 0,2% y el CAC40 se mantuvo estable. El FTSE británico rebotó un 0,53%. El PMI...
Las acciones de Coca Cola (KO.US) están cayendo más del 3% hoy y se están negociando a niveles que no se veían desde diciembre...
La teleoperadora española ha perdido toda la subida generada tras el anuncio de STB de comprar el 9,9% de la compañía. La operación...
Los índices de Wall Street abrieron en un estado de ánimo ligeramente más débil después de la fuerte lectura de las...
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) emitió un informe semanal sobre los inventarios de gas natural...
