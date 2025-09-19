Línea Directa se deshace de Vivaz y venderá bajo su propia marca
Línea Directa (LDA.ES) ha decidido eliminar la marca "Vivaz" y comenzar a vender seguros de salud bajo su propia marca a partir del 24...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las principales criptomonedas cotizan con pocos cambios...
Facephi (FACE.ES), la empresa tecnológica con sede en Alicante, ha decidido extender por tres meses adicionales la búsqueda de un posible...
Las bolsas europeas amplían las ganancias de ayer en Wall Street El DAX alemán se debilita frente al mercado en general Pandora...
Datos de solicitudes de desempleo Solicitudes iniciales de desempleo: 207.000 frente a las 210.000 esperadas (204.000 anteriormente) Reclamaciones...
Los precios del petróleo se desplomaron ayer, con Brent (OIL) y WTI (OIL.WTI) cayendo más del 5%. Los precios del crudo han disminuido constantemente...
La lectura del PMI de la construcción del Reino Unido estuvo muy por debajo de las previsiones: 45, frente a 49,9 y 50,8. La desaceleración...
El informe Challenger sobre los recortes de empleo anunciados para septiembre se publicó hoy a las 12:30 p.m. BST. La publicación fue seguida...
Uno de los indicadores de la marcha de la economía de un país es el Índice de Producción Industrial (IPI) y hoy hemos conocido...
Tras la presentación de unos buenos resultados, que puedes verlos aquí, Solaria (SLR.ES) no ha conseguido convencer al mercado y su acción...
ACS (ACS.ES) podría verse perjudicada por los recortes que está haciendo el primer ministro británico en el proyecyo HS2. El Reino...
Las acciones de Alstom (ALO.FR) caen un 38% en la Bolsa de París en el día de hoy después de que la empresa francesa de...
PepsiCo publicará sus resultados del tercer trimestre de 2023 la próxima semana La empresa tiene un largo historial de superar las estimaciones...
La empresa de telecomunicaciones Saudí Telecom tiene previsto seguir con los trámites legales esta semana para la entrada en Telefónica...
Los tipos de interés de la deuda pública de las principales potencias mundiales se disparan durante el último mes. Que los yields...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Informe Challenger y solicitudes de desempleo de Estados Unidos Datos...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer al alza: el S&P 500 ganó un 0,81%, el Dow Jones subió un 0,39% y...
Los índices de Wall Street terminan la sesión de hoy con un ligero aumento, reaccionando a los niveles clave de soporte. El NASDAQ100...
El comienzo del nuevo mes trajo una profundización de la caída en el mercado de valores. Sin embargo, cabe señalar que el contrato...
La aerolínea española recuperó su calificación de “grado de inversión” por parte de la agencia de calificación...
