ÚLTIMA HORA: El USD se dispara tras el aumento en los datos de JOLTS
Esta semana se celebrará una maratón de publicaciones sobre el mercado laboral estadounidense. Si bien el informe NFP de septiembre, programado...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de Wall Street abren a la baja El rendimiento estadounidense a 10 años supera el 4,70% US100 vuelve a caer por debajo...
La entidad financiera, ((UNI.ES), ha vendido a Cerberus una cartera de inmuebles improductivos por un valor de 100 millones de euros, según fuentes...
Las acciones de las principales empresas de energía eólica (fabricantes y administradores de turbinas eólicas marinas y terrestres)...
Petróleo El petróleo crudo Brent ha estado experimentando una volatilidad significativa desde el 28 de septiembre y hoy está...
Tras la crisis financiera se creo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el objetivo de que el impacto financiero no fuera a...
El grupo ACS (ACS.ES) construirá un centro de datos en Polonia a través de su filial alemana Hochtief. El centro será construido...
El DAX volvió a probar los mínimos de la semana pasada Deutsche Bank recorta las perspectivas para Zalando (ZAL.DE) Las...
Amazon.com, Inc. (AMZN.US) ha experimentado un rápido cambio en su suerte. Hace poco menos de dos semanas, las acciones alcanzaron su máximo...
El euríbor cerrará el mes de septiembre alrededor del 4,20%, máximos de los últimos 15 años. Los inversores habían...
La mayor empresa cotizada de Europa, Novo Nordisk (NOVOB.DK), está ganando casi un 2% en la sesión de hoy tras las decisiones de la FDA y...
El nivel de precios en Turquía se sigue manteniendo por encima del 60% interanual, contexto negativo para todas aquellas compañías...
La lira turca se está debilitando hoy frente al dólar estadounidense, que ha mostrado una poderosa fortaleza en los últimos días...
Logista (LOG.ES), una de las empresas de logística más importantes de España, ha comprado la Sociedad General Española de Librería...
La empresa de energías renovables Grenergy Renovables (GRE.ES) ha anunciado que ha completado la venta del 100% de su parque fotovoltaico de Belichón...
Los futuros en Europa indican una apertura a la baja Inflación IPC en Suiza Los contratos de futuros para los principales índices...
Los índices de Wall Street continuaron cayendo ayer cuando la nueva semana comenzó con un estado de ánimo débil,...
La sesión del lunes en los mercados europeos presenció ventas significativas en los principales índices bursátiles. El...
Se anticipa que los precios de las oficinas en Estados Unidos se desplomarán, con el mercado inmobiliario comercial esperando enfrentar descensos...
El Bank of America ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar una posición larga con los siguientes...
