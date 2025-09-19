Boletín Criptomonedas: Las criptomonedas ganan en el 'Uptober' 📈 Bitcoin sube a 28.500 $
Las criptomonedas cotizan con un sentimiento positivo hoy, con Bitcoin ganando más del 4%. El catalizador de los aumentos parece ser un aumento...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra aquí! 👇
El calendario económico de la mañana europea de hoy estuvo repleto con la publicación de los PMI manufactureros de septiembre. Sin...
Los índices europeos apuntan a una apertura plana Se espera que el sector manufacturero del ISM permanezca en zona de contracción...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron de forma mixta hoy: el Nikkei ganó un 0,1% mientras que el S&P/ASX 200 cotizó...
Wall Street borró las subidas registradas al inicio de la sesión. El índice Nasdaq subió un 0.12%, mientras que el S&P500...
Como los políticos de ambos partidos en los Estados Unidos no pueden ponerse de acuerdo sobre la propuesta de presupuesto anual, existe un riesgo...
Un nuevo mes está sobre nosotros, así que ha llegado el momento de la publicación del informe de Empleo No Agrícola (NFP) de...
Ante la próxima publicación de los datos de entregas de vehículos de Tesla del tercer trimestre, Piper Sandler redujo su pronóstico...
Wall Street sube al comienzo de la sesión La atención se centra en las acciones de Nike BofA con una calificación...
Sentimiento del consumidor final de septiembre de UMich en EE. UU. 68,1 frente al 67,7 esperado Condiciones actuales 71,4 frente a 69,8 preliminares...
La PLATA continua hoy con sus fuertes ganancias, impulsada aún más por la caída de los rendimientos de los bonos, un dólar...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
El dólar estadounidense ha estado subiendo recientemente. La situación se vio impulsada por una liquidación de bonos que ha provocado...
Bankinter (BKT.ES) apuesta por el potencial de este sector como inversión para atraer nuevos clientes de alto patrimonio. En los últimos...
- Estados Unidos, datos de agosto. PCE. Real: 3,5% interanual. Esperado: 3,5% interanual. Anterior: 3,3% interanual PCE básico. Real: 3,9%...
El famoso inversor y fundador del Hedge Fund Bridgewater Associates cree que solo es cuestión de tiempo. La deuda estadounidense ya supera los 33...
Los empleados de Iberdrola (IBE1.ES) llevan tiempo reclamando alzas salariales tras la inflación sufrida durante el final del 2021 y el año...
La sesión del viernes está siendo muy positiva para los mercados La caída de los inventarios de Nike impulsa las acciones...
El Banco de España ha publicado hoy el dato de la deuda de las Administraciones Públicas españolas sobre el PIB en el segundo trimestre...
