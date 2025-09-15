Gráfico del día: ORO (07.07.2025)
La mejora del sentimiento del mercado, especialmente entre los activos considerados “riesgosos”, en respuesta a la noticia de la extensión...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Lunes con tono positivo en las bolsas gracias a la extensión de las negociaciones sobre la política arancelaria entre Estados Unidos y la...
La cifra interanual de ventas minoristas de la eurozona para mayo superó el pronóstico de consenso. En respuesta a estos datos, observamos...
Hoy, la atención de los inversores volverá a centrarse en el tema de los aranceles. El presidente estadounidense ha declarado que los países...
La producción industrial alemana registró en el último periodo un sorpresivo repunte, superando ampliamente las previsiones del mercado....
El presidente estadounidense ha declarado que los países que apoyan la política de la alianza BRICS, contraria a los intereses estadounidenses,...
Debido al Día de la Independencia, el mercado bursátil estadounidense permaneció cerrado hoy. La preocupación por el futuro...
Julio ha comenzado con fuerza y ya hemos visto la publicación de datos cruciales del mercado laboral estadounidense. Contrariamente a las señales...
Los índices estadounidenses alcanzaron nuevos máximos ayer. La falta de sesiones bursátiles hoy está provocando una ligera...
Bitcoin y otros activos “de riesgo” están perdiendo valor en medio de una marcada inclinación del mercado hacia activos refugio,...
Hoy, los mercados bursátiles de EE. UU. permanecen cerrados en conmemoración del Día de la Independencia. Sin embargo, la inquietud...
El gasto de los hogares en Japón aumentó un 4,7 % en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, superando ampliamente...
Feriado en EE. UU. limita el flujo de información macroeconómica El peso chileno abrió la jornada en torno a los 932 CLP por dólar,...
Los mercados europeos registran fuertes caídas ante el aumento de la inquietud de los inversores por la inminente fecha límite en las negociaciones...
Las preocupaciones sobre las negociaciones comerciales están provocando una ola de ventas en las bolsas europeas. Los índices europeos, como...
Ayer, la Cámara de Representantes de Estados Unidos designó oficialmente la semana del 14 al 18 de julio de 2025 como la "Semana de...
Se espera que la volatilidad y la liquidez en los mercados sean limitadas hoy debido a la ausencia de operaciones en Wall Street por el Día de la...
