🚀 Los metales industriales suben con fuerza
El zinc está subiendo un 6% hoy y cotiza al nivel más alto desde mayo de 2023. El precio del metal básico subió a un máximo...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La Federal Trade Commission (FTC o La Comisión Federal del Comercio) de EE. UU. ha presentado una demanda contra Amazon (AMZN.US), acusándola...
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) emitió un informe semanal sobre los inventarios de gas natural...
La subida de tipos de interés por parte del BCE provocó una escalada del euribor, el tipo de interés que se usa como referencia para...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las acciones asiáticas caen debido al aumento de...
Los mercados ven una mejora moderada en el sentimiento La inflación en Alemania sorprende ligeramente a la baja Situación...
El yen japonés se mantiene débil frente a la mayoría de las monedas, incluyendo el USD, EUR y CAD. Junto con el fortalecimiento del...
El informe del PIB de EE. UU. para el segundo trimestre de 2023 se publicó hoy a la 14:30h CEST. Sin embargo, como esta era la tercera publicación...
Intel se ha quedado atrás de Nvidia y AMD La empresa tuvo un rendimiento inferior durante la locura de la IA Sin embargo, las acciones...
El informe preliminar del IPC alemán de septiembre se publicó hoy a la 14:00h CEST. El mercado esperaba que el IPC general alemán...
La compañía de alimentación, Nestlé (NESN.CH), ha comunicado en la mañana de hoy, que la cantidad total de alimentos...
Logista (LOG.ES) prolonga el plazo del programa de recompra de acciones. La nueva hoja de ruta define en 118.000 el número máximo de...
El Banco Santander (SAN1.ES) y El Corte Inglés han llegado un acuerdo para renovar su alianza en la sociedad financiera que formaron en el año...
Naturgy (NTGY.ES), en colaboración con Kepler Ingeniería y Ecogestión, construirá en Utrera (Sevilla) su sexta planta de biometano,...
Tras darse a conocer los últimos datos de inflación en España, los cuales han mostrado una subida del IPC del 0,9% en el último...
Solaria (SLR.ES) acaba de presentar sus resultados del primer semestre de 2023 y la valoración es bastante buena. La compañía consiguió...
El indicador adelantado del IPC de España publicado hoy por el INE, refleja un incremento sustancial en el nivel de precios que en tasa intermensual...
Datos de inflación IPC y ventas minoristas de España: IPC español interanual flash real 3,5% (previsión 3,5%, anterior...
El precio del petróleo vuelve a subir, y alcanza los 95 dólares por barril, por primera vez en más de un año, después...
