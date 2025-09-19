BBVA pagará un 33% más en su próximo dividendo
BBVA tiene previsto aumentar su dividendo a cuenta a 0,16 € por acción, lo que supone un incremento del 33% con respecto al año anterior....
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los futuros en Europa indican una apertura de sesión de efectivo más alta Datos de inflación y ventas minoristas de...
Los mercados de Asia y el Pacífico cotizan en su mayoría a la baja, siendo el S&P/ASX 200 australiano el único ganador...
Las preocupaciones significativas sobre las reservas de petróleo en EE.UU. están causando un fuerte aumento en los precios del petróleo....
Neel Kashkari, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, expresó incertidumbre sobre si el banco central ha terminado sus aumentos...
La apertura en Wall Street indicó un posible rebote después de varios días de aumento de la presión de venta. Sin embargo,...
La cadena de supermercados norteamericana sube cerca de un 2% y se acerca a sus máximos históricos alcanzados el pasado mes de abril de 2022...
La compañía española especializada en paneles solares está sufriendo un año complicado y es tras Acciona y Acciona Renovables...
El petróleo crudo ha sido uno de los principales factores que contribuyen al problema de la inflación incontrolable en todo el mundo. Cuando...
La empresa española de energías renovables Grenergy (GRE.ES) ha reportado hoy sus resultados del primer semestre de 2023 y ha dejado un sabor...
Informe de la EIA de la última semana: Inventarios de petróleo crudo de la EIA publicado -2,169 millones (previsión -0,9 millones,...
El oro y otros metales preciosos están teniendo otro mal día. Aunque la magnitud de las caídas no es tan grande como, por ejemplo,...
Wall Street abre al alza a mitad de semana La reciente liquidación ha resultado en importantes condiciones de sobreventa. Costco...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los economistas de los bancos de inversión estadounidenses...
Parece que lleva toda la vida entre nosotros, pero en realidad no hace mucho tiempo, encontrar respuestas a preguntas simples como esta no era tan sencillo....
El informe de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. correspondiente a agosto se publicó hoy a la 14:30h CEST. Como se trataba de una publicación...
Alemania y Polonia introducirán controles en sus fronteras Volkswagen ve una caída en la demanda de vehículos eléctricos El...
Según apuntan varias fuentes, José María Álvarez-Pallete, CEO de Telefónica (TEF1.ES) viajó la semana pasada...
