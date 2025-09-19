Conociendo el IBEX 35: Amadeus
Amadeus (AMS.ES) es una empresa española de 26.354 millones de euros de capitalización bursátil que se dedica al sector turismo ofreciendo...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las acciones de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, se disparan al alza, tras aprobar en la tarde de ayer un dividendo en línea...
Aena (AENA.ES) ha dictaminado que empresas llevarán a cabo lo servicios de handling en los diferentes aeropuertos de España, y tal como pudimos...
El Banco Sabadell (SAB.ES) lidera la competencia para adquirir Unicaja Banco (UNI.ES) , respaldado por el BCE y presionado por accionistas clave. Aunque...
FCC (FCC.ES) se ha impuesto a un consorcio integrado por cinco empresas portuguesas para hacerse con las obras de la nueva línea del metro...
Los derivados apuntan a una apertura ligeramente superior de la sesión de contado de hoy en Europa Los mejores datos de beneficios...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión del martes con una fuerte caída, extendiendo la ola de caídas observada...
Los índices de Wall Street están operando a la baja, con los principales índices del mercado de valores de EE.UU. cotizando alrededor...
Las acciones de Amazon (AMZN.US) están cotizando casi un 3% más bajo hoy. Aparte de un estado de ánimo generalmente negativo en los...
El martes marca otro día de fortalecimiento del dólar estadounidense, siendo el dólar la moneda del G10 con mejor desempeño...
Royal Bank of Canada (RBC) emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. RBC recomienda tomar una posición larga en el...
Siguen en directo este evento y descubre de la mano de Manuel Pinto: Qué es una Acción y un ETF, y cuáles son sus...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Saber cómo identificar los mejores puntos...
Las acciones de Aperam (APAM.NL), especializada en la producción de acero inoxidable y aceros especiales, y listada en el mercado continuo...
Hoy a las 16:00h CEST se publicaron varios informes de Estados Unidos. El Conference Board fue el más seguido y se esperaba que mostrara un ligero...
Sabadell Consumer Finance, filial del Sabadell (SAB.ES) para el crédito al consumo, ha anunciado el lanzamiento de nuevas herramientas de financiación...
Wall Street abre a la baja El S&P 500 hace otro intento de mantener el soporte de 4.350 pts Coty cae tras el anuncio de venta de acciones Los...
Las acciones del mayor productor de mineral de uranio del mundo, Kazatomprom de Kazajstán (KAP.UK), han subido casi un 6% hoy. Los resultados del...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La sesión de ayer en Wall Street cerró con...
3D Systems Corporation (DDD.US) se ubica entre los sectores de la fabricación industrial y la tecnología de vanguardia, posicionándose...
