DAX por debajo de la zona de soporte clave
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El sentimiento de los inversores en el mercado de valores de EE.UU. comenzó a debilitarse seriamente en la segunda mitad del tercer trimestre del...
Aunque es la segunda empresa que más sube en el año dentro del mercado continuo español con más de un 113%, desde los máximos...
Petroleo: El petróleo crudo Brent está anotándose una segunda semana consecutiva de retroceso. El área probada es de...
El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha sugerido que los tipos de interés podrían subir hasta el 7% si la economía se enfrenta...
Tesla (TSLA.US) y otros fabricantes de automóviles europeos que importan desde China a la UE formarán parte de una investigación sobre...
Indra (IDR.ES), compañía especializada en soluciones para el tráfico aéreo, lanza un programa de recompra de acciones con el...
El gasto en pensiones sigue siendo una de las partidas más importantes de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que un aumento en dicha...
Iberia (IAG.ES) anunció la compra de Air Europa ya hace algunos meses, pero todavía no se ha ejecutado ¿Qué ocurre? Por...
La compañía española que se dedica a la fabricación y distribución de aceite de oliva ha experimentado pérdidas...
La cotizada de energía nuclear Berkeley Energía (BKY.ES), una de las compañías más sensible a la situación política...
La subida de tipos de interés está impulsando el margen de intereses de la banca española, que se ha incrementado un 48,9% en el primer...
Débil sentimiento en la sesión asiática, los índices chinos lideran las caídas Los índices europeos abren...
La Unión Europea sigue apostando por las energías renovables y la reducción de combustibles fósiles, así puede verse...
La sesión de ayer en Wall Street cerró con modestas ganancias. El dólar estadounidense subió a nuevos máximos históricos...
El aumento de los rendimientos fue el tema del día con el rendimiento de los bonos a 10 años de los EE.UU. subiendo por encima del 4.50%...
El aumento de los rendimientos es el tema principal en los mercados hoy. Las ventas masivas en el mercado de bonos que se han observado a lo largo de septiembre...
Petra Diamonds (PDL.UK) ofreció una perspectiva pesimista después de que la débil demanda llevó a la compañía...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
