📊 VISIÓN semanal de MERCADOS
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El par EUR/USD ha estado experimentando caídas durante las últimas semanas y actualmente cotiza tan bajo como en 1,0594 $, perdiendo más...
La publicación del índice manufacturero de la Fed de Dallas para septiembre fue la única lectura estadounidense programada para hoy,...
Una iniciativa popular podría acabar con el banco suizo nacionalizado. El profesor de un colegio inició una campaña apoyándose...
Los índices bursátiles europeos comenzaron una nueva semana a la defensiva. Se pueden observar caídas en todo el Viejo Continente,...
Según los datos del Banco de España, la tasa de morosidad del sector financiero se mantuvo en el 3,5% en julio, el mismo nivel que en junio...
El Indice de Precios de Consumo es una cesta de productos finales que se entiende que representa la "cesta media" de los consumidores españoles....
Los índices de Wall Street abren a la baja El Nasdaq probó el soporte con un retroceso del 23,6% Los estudios cinematográficos...
Las empresas de moda bajo presión a la baja Morgan Stanley optimista sobre las empresas de biotecnología Situación general...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las acciones chinas estuvieron entre las que cayeron más...
Técnicas Reunidas (TRE.ES) se mantiene aislada del comportamiento del Ibex 35 y la mayoría del mercado español. Las noticias sobre...
La farmaceutica norteamericana Pfizer (PFE.US) ha elegido su fábrica de San Sebastián de los Reyes (Madrid) para ser el centro logístico...
El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue débil, en medio de caídas en los mercados bursátiles mundiales, un dólar...
El mercado de valores chino ha tenido una sesión débil, con el índice de referencia de las acciones de los promotores inmobiliarios...
Hoy hablaremos de una empresa de la que todos hemos recibido sus servicios, pero muchos no hemos sido conscientes de ello. Además, el estado español...
El sector de las empresas de moda es uno de los sectores de la economía con peor desempeño durante la sesión bursátil del lunes....
El Instituto Alemán Ifo publicó un nuevo conjunto de sus índices hoy a las 1'0:00h CEST. El índice general de clima empresarial...
Esta semana tenemos dato importante en España, puesto que el INE publicará este jueves los datos de IPC adelantados del mes de septiembre. El...
Renault (RNO.FR) decide apartarse de la carrera emprendida por los grandes fabricantes de automóviles con presencia en España para fabricar...
El IBEX 35 empieza la semana teñida de rojo, cayendo apróximadamente un -0.3%. Más allá de la caída, que es leve, lo...
