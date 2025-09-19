Adevinta se dispara en bolsa por la confirmación de adquisión de Blackstone
Schibsted (SCHB.NO) se dispara en bolsa debido a que las acciones de Adevinta (de la cual es el segundo mayor accionista por detrás de eBay...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices bursátiles europeos cotizan a la baja El DAX rebota en el soporte a medio plazo Hapag-Lloyd se desploma por recomendación...
Hoy conoceremos una empresa del IBEX 35 que es conocida fuera incluso del mundo inversor por tener al mismo presidente que el Real Madrid, Florentino Pérez....
El INE ha publicado los datos oficiales del PIB español en el segundo trimestre de 2023: Variación trimestral (2Q23 vs 1Q23):...
Duro Felguera (MDF.ES) ha anunciado la venta de su filial Epicom a Indra (IDR.ES) y Grupo Oesía. En concreto, la compañía asturiana...
Colonial (COL.ES) parece que está buscando compradores para su proyecto residencial Madnum, en Madrid. El principal candidato es Bankinter (BKT.ES),...
Alemania: PMI manufacturero: 39,8 (esperado: 39,5; anterior: 39,1) PMI de servicios: 49,8 (esperado: 47,1; anterior: 47,3) Francia: PMI...
Tras la última reunión de la FED, en la que a pesar de dejar los tipos de interés sin cambios, la rentabilidad de los bonos se ha...
Francia - Índice PMI de Francia de septiembre. Manufactura. Publicado: 43,6. Esperado: 46; Anteriormente: 46 Servicios. Publicado: 43,9....
Acaba de comenzar una conferencia con el Gobernador del BoJ, Ueda, donde el banquero comentará sobre las decisiones del banco en materia de política...
El BoJ mantiene los tipos de interés y reafirma unas perspectivas monetarias moderadas Datos del PMI y datos de ventas minoristas...
Ventas minoristas en el Reino Unido (mes/mes) agosto: 0,4% (estimado 0,5%; anterior -1,2%) Ventas minoristas (Y/Y) agosto: -1,4% (est -1,2%; anterior...
El Banco de Japón mantiene las tasas de interés sin cambios, y el propio yen japonés está experimentando caídas moderadas...
Los mercados de Asia-Pacífico cotizan en niveles mixtos durante la sesión de hoy ante la ausencia de sorpresas por la decisión...
La aversión al riesgo post-FOMC continúa presionando los activos de riesgo, como las acciones. Hoy se pueden observar caídas en...
La maratón de los bancos centrales de septiembre está casi terminada: los traders ya han escuchado a la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra,...
Repsol (REP1.ES), Equinor (EQNR.NO) y Petrobras (PBRA.US) han presentado a la ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural e Biocombustibles de...
Las compañías energéticas lideraron las caídas en el Ibex 35 ante el aumento de los rendimientos de deuda, con Solaria (-3,21%),...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Tras una semana con claro protagonismo de los bancos centrales, en este vídeo os explicamos alguna de sus últimas decisiones, y como poder...
