Acción de la Semana - Home Depot
Home Depot (HD.US) ha tenido un desempeño inferior al de los índices generales del mercado, como el S&P 500 o el Dow Jones, en lo que...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Home Depot (HD.US) ha tenido un desempeño inferior al de los índices generales del mercado, como el S&P 500 o el Dow Jones, en lo que...
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) publicó hoy un informe semanal sobre los inventarios de gas natural...
Los índices de Wall Street abrieron a la baja Dow Jones cae por debajo de la línea de tendencia a corto plazo Google considera dejar...
Rusia informó hoy que promulgará una prohibición temporal a las exportaciones de gasolina y diésel. Esta será una prohibición...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La atención de los inversores hoy se centra en las...
El informe semanal sobre las solicitudes de desempleo en EE.UU se publicó hoy a la 1:30 p. m. BST. El mercado esperaba una lectura de solicitudes...
El Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado a Isidro Rubiales como consejero ejecutivo de Unicaja (UNI.ES), visto bueno necesario para que el consejo le...
El petróleo crudo está cayendo en el intradía, ya que las expectativas de un aumento de los tipos de interés en EE.UU. compensan...
Las valoraciones de las empresas europeas bajo presión de la oferta UniCredit (UCG.IT) en niveles no vistos desde 2016 Citi mejora...
Los altos precios de las materias primas energéticas y la expectativa de una mayor inversión en infraestructuras destinadas a la extracción...
Turquía - Tasa de referencia (a una semana). Publicado: 30,00%. Previsión: 30,00%. Anteriormente: 25,00% fuente: xStation
El Banco de Inglaterra anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 13:00h CEST. El consenso medio entre los...
El par GBP/USD está en su nivel más bajo desde marzo y el par EUR/GBP en su nivel más alto desde julio antes de la decisión...
Solaria (SLR.ES) cae hoy más de un -2% a pesar de haber anunciado ayer la luz verde para poder operar sus plantas fotovoltaicas Vitoria 1 y...
Carrefour(CA.FR) es una empresa ya consolidada en España, sin embargo, continúa aumentando el número de tiendas en nuestro país....
Aena(AENA.ES) sacó a concurso la operación de los servicios de asistencia en tierra o handling, que engloba actividades como asistencia de...
Recientemente la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el organismo que se encarga de regular al sector asegurador y a los fondos...
Almirall (ALM.ES) lidera las alzas de la sesión gracia a la aprobación final del Comité de Medicamentos de Uso Humano (Chmp) de la...
Tras la resaca de la Fed, los diferentes bancos centrales del viejo continente están presentando sus respectivas decisiones de política monetaria....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor