ÚLTIMA HORA: ¡El Norges Bank decide subir los tipos según las expectativas!
Noruega - Decisión del Norges Bank sobre los tipos de interés. Publicado: 4,25%. Previsión: 4,25%. Antes: 4,00%
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El Banco Nacional de Suecia aumenta los tipos de interés en 25 pb, hasta el 4,25%. La corona sueca (SEK) cae frente al dólar tras la decisión.
Suiza (SNB) - Decisión sobre tipos de interés. Publicado: 1,75%. Previsión: 2,00%. Anteriormente: 1,75%
El IBEX 35 abre la jornada con pérdidas tras conocerse la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. A pesar de la decisión...
Los índices estadounidenses cayeron tras los comentarios del FOMC Los futuros apuntan a una apertura a la baja de la sesión...
La postura dura de la reunión del FOMC de ayer provocó una liquidación en el mercado de valores estadounidense. El Nasdaq perdió...
La FOMC decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el rango del 5.25-5.50%. Sin embargo, el nuevo conjunto de pronósticos...
El FOMC decidió dejar la tasa de interés sin cambios y los fondos de la Reserva Federal se mantendrían en el rango del 5,25-5,50%....
La FOMC anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 8:00 pm CEST. No hubo sorpresas - los tipos se mantuvieron...
Jerome Powell acaba de confirmar la ya esperada pausa en cuanto a la subida de los tipos de interés. La FED maniene el precio del dinero en el 5,5%...
¡Ya estamos en directo! Sigue la reunión de la FED y que repercusiones tendrá en los mercados la decisión que comunique Jerome...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. Credit Agricole recomienda tomar una posición larga en...
Textron (TXT.US), un conglomerado industrial estadounidense con una fuerte presencia en la industria de la aviación, es uno de los miembros de mejor...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. Credit Agricole recomienda tomar una posición larga en...
Bankinter (BKT.ES) ha anunciado el importe de su segundo dividendo a cuenta y lo aumenta en un 98% respecto al del año pasado. El banco español...
La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) publicó un informe semanal sobre los inventarios de petróleo...
Tras sufrir un desplome durante el año pasado fruto de las altas expectativas despertadas durante la pandemia, se ha convertido en una de las acciones...
La libra esterlina ha estado bajo una presión significativa esta mañana después de las 08:00h CEST. El informe del IPC del Reino Unido...
El estudio de videojuegos Ubisoft (UBI.FR) ha compartido más información con el mercado sobre el nuevo tráiler del aniversario de...
Los índices estadounidenses abren ligeramente al alza El Nasdaq prueba la media móvil de 50 períodos en el intervalo...
