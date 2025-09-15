Cae la producción industrial en Francia 📉
Producción industrial en Francia del mes de mayo : Interanual: -0,9%. Pronóstico: 0,1%. Anteriormente: -2,1%. Intermensual: -0,5%....
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Informe de bienes duraderos en Alemania Pedidos de fábrica en Alemania: real: -1,4%. Pronóstico -0,2% intermensual. Anterior: 1,6%. Cotización...
Wall Street cerró la sesión abreviada de ayer con fuertes subidas tras la publicación de datos del mercado laboral inesperadamente...
Wall Street cerró más temprano debido a las celebraciones del 4 de julio (mañana no habrá sesión). Los principales...
Wall Street registra una nueva sesión de alzas tras la publicación del informe de empleo (NFP), que superó las expectativas de la...
Estados Unidos, variación en las reservas de gas natural: Actual: 55 mil millones de pies cúbicos Previsión: 53 mil millones...
Estados Unidos – Datos PMI de junio: PMI de Servicios S&P Global: actual 52,9; previsión 53,1; anterior 53,1; PMI Compuesto S&P...
Estados Unidos – Datos de Empleo de junio: Tasa de participación: actual 62.3%; anterior 62.4% Tasa de desempleo: actual...
Estados Unidos - Datos de Balanza Comercial de mayo: Balanza comercial: Actual: -80.28 mil millones; previsión: -69.80 mil millones; anterior:...
El tipo de cambio en Chile inició la jornada en 926 pesos por dólar, registrando una leve depreciación del peso chileno, en línea...
Se acaban de publicar las actas de la última reunión del Banco Central Europeo sobre tipos de interés, en la que se recortaron 25...
Las lecturas finales del PMI de junio muestran que el sector servicios del Reino Unido está recuperando su ritmo más fuerte desde agosto...
Las bolsas europeas suben ligeramente el jueves, aunque los inversores parecen cautelosos ante los datos del NFP de Estados Unidos, previstos para hoy....
Inusualmente, hoy jueves se publicarán datos del mercado laboral estadounidense debido a las celebraciones del Día de la Independencia de...
Los datos de inflación de junio en Suiza muestran un repunte inesperado, con un aumento interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)...
El par euro-franco suizo se anota una notoria caída tras la publicación del informe de inflación del mes de junio en Suiza, que ha...
