La química británica Elementis desmiente el interés de venta de la compañía
La empresa británica Elementis (ELM.UK), una de las empresas de cuidado personal y productos químicos especializados más grandes...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los mercados europeos ganan antes de la decisión del FOMC Commerzbank (CBK.DE), el beneficiario de las subidas de tipos en Europa Hugo Boss...
El mercado indica falta de subida y fin del ciclo de subidas de tipos La Reserva Federal publicará proyecciones macroeconómicas junto...
La compañía de entretenimiento ha anunciado que invertirá 60.000 millones de dólares en sus parques de atracciones y cruceros...
Rovi (ROVI.ES) registra hoy una caída de más del 4% en lo que va de jornada, lastrando ligeramente el gran rendimiento que estaba experimentando...
El gobierno alemán amenazó con imponer restricciones al uso de la marca china Huawei para dar seguridad su infraestructura de comunicaciones....
Hoy conoceremos otro componente del Ibex 35 que normalmente no es tan conocido. Hablamos de Acerinox. Acerinox (ACX1.ES) Fundada en 1970 se dedica...
La tasa de desempleo en Suecia ha aumentado muy por encima de las expectativas del mercado. Los débiles datos ejercieron presión sobre la...
Día clave en los mercados, con claro protagonismo en la decisión de esta tarde de la Reserva Federal, que según indican los mayores...
El consejero delegado de Food Delivery Brands, Jacobo Caller, ha anunciado que dejará su puesto como CEO en la compañía de restauración. La...
Iberdrola lanzó hace 6 meses el Proyecto Maverick con la intención de captar financiación en el desarrollo de renovables en Estados...
El IBEX 35 abre con ligeras subidas a la espera de los diferentes datos macro que hoy conoceremos. Dentro del índice, 26 de las 35 empresas han...
Los índices europeos abren al alza Decisión de la Fed sobre tipos de interés en la segunda mitad del día Hoy los...
IPC General del Reino Unido interanual real 6,7% (previsión 7%, anterior 6,8%) IPC Base del Reino Unido interanual real 6,2% (previsión...
Wall Street cerró a la baja el día antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, y el S&P 500...
Los datos de inflación de Canadá correspondientes a agosto sorprendieron al mercado. La inflación IPC repuntó hasta el 4,0%...
Cierre de sesión en europa, que deja al Ibex 35 liderando la sesión junto con el MIB Italiano, gracias al empuje del sector inmobiliario...
El Euribor está cerca de superar los máximos alcanzados el pasado mes de julio impulsado por la reciente subida de los tipos de interés....
Los precios de Gas natural (+4%) y TTF europeo (+8,5%) subieron tras la noticia de una interrupción en el campo upstream de Troll en Noruega (la...
El "payout" o ratio de política de dividendo es el divdendo por acción dividido entre el beneficio por acción. Parte que...
