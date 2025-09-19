Acciones de Crecimiento: FedEx
Previo al informe de resultados de FedEx El mercado espera que FedEx Corporation (FDX.US) anuncie sus resultados financieros para el primer...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las acciones de NIO (NIO.US) experimentan una caída de más del 10% después del anuncio de la emisión de bonos convertibles,...
La aerolínea IAG (IAG.ES), recibe el apoyo por parte de uno de los mayores bancos a nivel mundial como es Barclays, y mantiene su consideración...
Wall Street pierde en la primera sesión del martes Las compañías petroleras suben ante la ola de repuntes de los precios del...
El Banco de España ha revisado a la baja su previsión de crecimiento del PIB para el año 2024 y 2025. Sin embargo, ha mantenido su...
Petroleo: La OPEP mantiene expectativas de un claro crecimiento de la demanda el próximo año, aunque con una menor participación...
La Reserva Federal tiene sobre el papel un negocio redondo, puesto que puede "crear dinero de la nada" con coste 0 y comprar activos que le reporten...
Permisos de construcción para agosto: 1,543 millones (previsto: 1,44 millones; anterior: 1,443 millones) Inicio de viviendas: 1,283 millones...
El petróleo continúa su repunte provocado por las recientes decisiones de la OPEP+, especialmente las extensiones de los recortes de suministro...
- Canadá, IPC de agosto. Publicado: 4% interanual. Esperado: 3,8% interanual. Anterior: 3,3% interanual Datos mensuales. Publicado: 0,4%....
TUI (TUI.DE) gana gracias a la ola de demanda sostenida de los consumidores Jefferies aumenta su recomendación para las acciones de Volkswagen...
Las criptomonedas continúan aumentando hoy ante la ola de nuevos informes sobre la adopción de la tecnología blockchain entre las...
Inditex (ITX.ES) presentó la semana pasada sus resultados correspondientes al primer semestre del 2023, en los que consiguió unos crecimientos...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un informe de Perspectivas Económicas...
El holding francés de moda SMCP (SMCP.FR) actualizó sus previsiones para el tercer trimestre y para todo el año 2023. Fue entonces...
El informe de inflación del IPC de agosto para toda la zona del euro fue una lectura clave programada para la mañana europea de hoy. Sin...
El miembro del Consejo de Gobierno del organismo europeo, Francois Villeroy de Galhau, afirmó que los tipos están altos el tiempo que sea...
ACS (ACS.ES) que ya controlobaba la mayoría de la participación de la autopista SH-288 de Houston, ha adquirido el 21,62% de la empresa que...
La farmacéutica danesa Novo Nordisk (47.000 trabajadores a nivel mundial) ha decidido aterrizar en Madrid su centro tecnológico y digital...
Mapfre tenía un acuerdo con Bankia a través de su sociedad Mapfre Bankia Vida en la que desarrollaban actividades de bancaseguros. Sin embargo,...
