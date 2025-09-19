El sector del lujo francés (SMCP.FR) revisa a la baja sus expectativas
SMCP (SMCP.FR), la empresa matriz de las marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac, ha revisado sus proyecciones anuales para 2023 y ahora se enfoca...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
SMCP (SMCP.FR), la empresa matriz de las marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac, ha revisado sus proyecciones anuales para 2023 y ahora se enfoca...
Los índices europeos abrieron ligeramente a la baja Datos de inflación de la eurozona y Canadá Datos del mercado...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer con pocos cambios: el S&P 500 ganó un 0,07%, el Dow Jones subió un...
El organismo europeo subió las tasas de interés la semana pasada por décima reunión consecutiva hasta el máximo de 4,5%...
AYRO Inc (AYRO.US) compañía diseñadora y fabricante de vehículos eléctricos especialmente diseñados y soluciones...
Wall Street abre plano antes de la semana crucial Los rendimientos de los bonos a diez años suben Micron (MU.US) sube tras una...
Banco Santander (SAN1.ES) ha llegado a un acuerdo con la gestora Inveready para lanzar un fondo de venture debt, que irá destinado a financiar startups....
Las empresas son el motor económico de un país, por lo que uno de los termómetros para saber cómo está la situación...
Endesa, (ELE.ES) una de las entidades más importantes del sector energético en España, está buscando y pretende encontrar un...
El sentimiento del mercado de criptomonedas hoy es decididamente positivo, aunque la sesión del viernes en Wall Street fue decididamente débil...
Bitcoin está probando sus niveles más altos desde el 31 de agosto antes de la decisión del FOMC 📢 Hoy estamos observando un amplio...
La petrolera española está cerca de alcanzar nuevos máximos anuales impulsada por los precios del brent, que ya superan los 94 dólares...
Los inicios de construcción de nuevas viviendas en Canadá ascendieron a 252.000, frente a los 234.300 esperados y los 255.200 anteriores. Inflación...
El DAX alemán en zona de soporte importante al inicio de la semana La salida del CEO de Lonza (LONN.CH) hace que las acciones de...
Revisiones del PIB El INE sigue una política de revisiones rutinarias de la Contabilidad Nacional de España que consiste en revisar diferentes...
El par EUR/USD continúa operando bajo presión. Aunque el BCE anunció una nueva subida de tipos de interés la semana pasada,...
El comienzo de la nueva semana ha sido bastante tranquilo en el mercado de divisas, mientras que el mercado de valores ha experimentado importantes caídas...
El IBEX 35 está formado por las 35 mayores empresas españolas por capitalización bursátil y liquidez. Pero ¿Cuáles...
El inicio de la nueva semana bursátil está resultando poco optimista para los inversores del banco Société Générale...
Hoy, CaixaBank (CABK.ES) ha anunciado el lanzamiento de un programa destinado a adquirir sus propias acciones con un límite máximo de 500...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor