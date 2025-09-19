Calendario Económico en España
Esta semana tenemos en nuestro país un calendario económico escueto, en la que a nivel nacional únicamente esperamos la publicación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Esta semana tenemos en nuestro país un calendario económico escueto, en la que a nivel nacional únicamente esperamos la publicación...
Índices de Asia y Europa presionados por las caídas del viernes en Wall Street Calendario macroeconómico relativamente pobre...
Chainlink lidera las ganancias del mercado de criptomonedas hoy y está registrando la mayor volatilidad de todos los activos negociados el lunes...
En el día de hoy, el calendario macroeconómico es relativamente pobre y el mercado de valores japonés estuvo cerrado debido a un...
1) Hoy conocimos muy buenos datos macro de la economía china. La producción industrial aumentó un 4.5% interanual (esperado: 3.9%...
China ha estado intentando durante meses estimular el crecimiento económico después de no lograr abrirse al mundo a principios de este año...
¡La próxima semana estará llena de publicaciones y eventos macroeconómicos! Además de eso, otros bancos centrales cruciales...
Aunque la mayor parte del mercado español recibió con optimismo la subida de 25 puntos básicos anunciada por el BCE ayer por la tarde,...
La segunda parte de la sesión de hoy en los mercados financieros internacionales trae un deterioro en el sentimiento entre los inversores, quienes,...
La bolsa española cerró la semana por encima de los 9.500 puntos en un periodo marcado por el dato de inflación en EE. UU. y la decisión...
Wall Street pierde al inicio de la última sesión de esta semana UAW inicia huelgas en tres plantas de Ford (F.US), Stellantis (STLA.US)...
Sentimiento de la Universidad de Michigan en EE. UU. de septiembre: 67,7 (estimado 69,0; anterior 69,5) - Condiciones actuales Sep: 69,8 (estimado 74,8;...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Producción industrial de Estados Unidos m/m. Reportado: 0,4%. Previsión: 0,1% frente al 1% anterior (-0,23% interanual anteriormente) La...
Hoy conoceremos una serie de datos macroeconómicos de la economía de EE.UU. y hoy tenemos el "Viernes loco", por lo que la volatilidad...
Las empresas de moda, industriales y de automoción registran las mayores ganancias Situación general del mercado: La...
La farmacéutica española especializada dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercializacion de productos...
El IBEX 35 está en positivo a mitad de mañana con una subida del 0,64%, después de que ayer el BCE subiera los tipos de interés...
Recientemente hemos conocido que la Unión Europea va a investigar las subvenciones de China a los vehículos eléctricos. Sin embargo,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor