La cotizada de hemoderivados Grifols (GRF.ES) del Ibex35 ha conseguido una victoria histórica en el Parlamento Europeo, lo que podría...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tipos de interés Ayer se produjo una nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que llevó el tipo de...
La empresa de telecomunicaciones española ha subido siete de las últimas 8 sesiones después de que STC anunciara la compra del 9,9%...
Importante paquete de datos macroeconómicos en China resultaron mejores de lo esperado Los mercados esperan lecturas de producción...
La gran esperada salida a bolsa de Arm Holdings PLC (ARM.US), entre otros motivos porque es la salida a Bolsa más grande de Estados Unidos desde...
La sesión de ayer en Wall Street terminó con ganancias. El Nasdaq y el S&P 500 ganaron más de un 0,8%, mientras que el Dow...
El BCE subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, pero señaló el fin del ciclo de subida de tipos, lo que apoya...
La negociación de Arm ha comenzado a 54.5 con el precio de salida a bolsa en 54.1. La acción subió casi a $62 y actualmente se negocia...
La variación en la cantidad de gas almacenado disponible llegó a 57 mil millones de pies cúbicos (bcf), lo cual fue más de...
El principal indicador de las hipotecas a tipo variable en España ha repuntado durante las últimas sesiones ante la posibilidad de un aumento...
El debut bursátil de ARM Holdings (ARM.US) está resonando en la prensa financiera y está electrizando una vez más el sector...
Los indicadores técnicos juegan un papel fundamental en el mundo del trading, ya que ofrecen a los inversores y operadores una valiosa herramienta...
El BCE subió los tipos de interés pero señaló el fin del ciclo de subidas, lo que respalda el repunte de la bolsa El...
ARM Holdings (ARM.US) está bastante acostumbrada a crear un impacto significativo en el ámbito de las inversiones. En 2020, Nvidia hizo un...
"Observamos muy de cerca los datos y las proyecciones. El BCE llegó a la conclusión de seguir subiendo, aunque hubo algunos miembros...
La banca española ha reaccionado positivamente al nuevo aumento de tipos del Banco Central Europeo. Santander lideró las subidas con un 1,90%,...
El EURUSD ha caido considerablemente por debajo de 1,07 y el Dax 30 por encima de 15.700 puntos al comienzo de la conferencia de prensa, mientras el BCE...
Datos macroeconómicos de EE. UU. (13:30 BST) Solicitudes de desempleo en EE.UU. 220 000 frente a 225 000 exp. y 216 k anteriormente Solicitudes...
Tasa de depósito: 4,0% (consenso: 3,75%; anteriormente: 3,75%). El mercado valoraba alrededor del 60% de probabilidad de subida. Otros tipos clave...
El DAX en zona de mínimos clave de 2023 Los inversores esperan con incertidumbre la decisión del BCE El ector metalúrgico y...
