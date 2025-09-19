Las acciones mineras suben en medio de las recomendaciones de JP Morgan y el movimiento de China 📈
Las empresas de materias primas en las bolsas europeas están obteniendo mejores resultados y beneficios en China después de la decisión...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Las empresas de materias primas en las bolsas europeas están obteniendo mejores resultados y beneficios en China después de la decisión...
Ya estamos en directo con el seguimiento de la reunión del Banco Central Europeo donde se decidirá cuál será la posible subida...
Las empresas automovilísticas alemanas están profundizando hoy sus caídas tras los comentarios de ayer de Ursula von der Leyen, quien...
El Banco Popular de China dice que el RRR recortará la tasa efectiva desde mañana China reduce el coeficiente de reservas obligatorias...
Se espera que el BCE tome la desión sobre los tipos de interés a las 14:30h CEST La decisión del Banco Central Europeo sobre los...
Hoy, tal y como se comunicó el 10 de agosto de 2023 en relación con la publicación de los resultados financieros para los primeros...
Carrefour (CA.FR), uno de los distribuidores de alimentación más importante a nivel europeo, está tratando de presionar a las grandes...
Burford Capital (BUR.UK), la compañía inglesa especializada en litigios financieros ha presentado los resultados de los 6 primeros meses...
El principal evento macro de hoy es la decisión del Banco Central Europeo Los siniestros, la inflación del IPP y las ventas...
La sesión de ayer terminó con ganancias modestas en Wall Street, con una oferta más fuerte en la segunda mitad. El Nasdaq ganó...
- El evento macroeconómico del día fue sin duda la lectura de la inflación del IPC en EE.UU., que, a pesar de la indicación...
Los fabricantes chinos de automóviles eléctricos hoy están teniendo un mal desempeño y registrando caídas ya que la...
Las acciones de las compañías automotrices con sede en Detroit, General Motors (GM.US) y Ford (F.US), así como el conglomerado italiano...
El IPC de EE.UU. superó las expectativas del mercado. La lectura principal fue del 3,7% interanual frente a las expectativas del 3,6% interanual....
EE.UU. - informe semanal de inventarios de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: Publicado: +3,95 mb; esperado -1,6 mb; anterior -6.31...
El mercado descuenta una probabilidad cercana al 95% de que se mantengan los tipos de interés en la reunión del próximo miércoles Los...
La firma de ropa H&M (HMB.SE)lleva tiempo vendiendo ropa de segunda mano en algunas de sus tiendas y ahora ha anunciado que a partir del 5 de octubre...
Las acciones de The Beauty Health Company (SKIN.US) subieron más del 25% en la pasada sesión, después de que la empresa de cosméticos...
EE.UU. - informe de inflación de agosto: IPC general anual: Actual: 3,7% a/a. Esperado 3,6% interanual; Anterior 3,2% interanual IPC...
Han pasado casi 16 años desde el legendario lanzamiento del primer iPhone, que conmocionó al mundo en junio de 2007 y desató un frenesí...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor