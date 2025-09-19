El índice alemán DAX en niveles clave antes del IPC de EE.UU.
Los inversores esperan con incertidumbre la lectura del IPC de EE.UU. TeamViewer reducirá el alcance de su asociación con...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los inversores esperan con incertidumbre la lectura del IPC de EE.UU. TeamViewer reducirá el alcance de su asociación con...
¿Una lectura de inflación elevada engañará al mercado antes de la decisión de la Reserva Federal? Informe a las 14:30h...
El IPC, o Índice de Precios al Consumidor, es una medida del cambio de precios de bienes y servicios en la economía de un país. En...
La petrolera española se encamina a los máximos anuales alcanzados a principios de año impulsada por el aumento de precio del petróleo....
Esta semana, el Parlamento tomó la decisión de promover la expansión de fuentes de energía sostenible, en sintonía con...
Inditex (ITX.ES) continua con un gran desempeño operativo La compañía ha publicado sus resultados del primer semestre de 2023,...
Datos del IPC de EE.UU. Los índices europeos abren a la baja El calendario macroeconómico de hoy tiene esencialmente...
Datos del PIB: Estimación del PIB del Reino Unido interanual Publicado 0,0% (previsión 0,4%, anterior 0,9%) Estimación del...
La sesión de mercado de ayer terminó con caídas en Wall Street. El S&P 500 cerró con una caída del 0,60%...
El segundo día de la semana cierra bastante plano en Wall Street. El índice S&P500 cierra sin cambios, mientras que el tecnológico...
Hoy, la EIA publicó un informe titulado "Perspectiva Energética a Corto Plazo (STEO)" que proporciona las últimas previsiones...
Santander (SAN1.ES) y Mapfre (MAP.ES) llevan tiempo trabajando juntas para complementar su gama de productos. Y es que, la compañía aseguradora...
El mercado ha abierto registrando una caída para Oracle (ORCL.US) del -12% tras la publicación de resultados del primer trimestre tras no...
Hoy se publicó el último informe de la OPEP, que muestra claramente un aumento del déficit y unas perspectivas positivas de la demanda...
Las acciones de Apple (AAPL.US) subieron este año, pero hasta ahora la compañía no ha indicado dónde ve un lugar para sí...
La oleada de apoyo a los combustibles sintéticos -elaborados con hidrógeno, neutrales en carbono y que pueden utilizarse en motores de combustión...
Wall Street abrirá ligeramente a la baja el martes Mañana, los datos del IPC determinarán la dirección de los...
El nuevo proyecto de ley que incrementa los objetivos para el sector renovable hace mella sobre las cotizadas del sector. Esta ley tiene la intención...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La directora ejecutiva de JP Morgan, Jaimie Dimon, expresó...
La filial polaca de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF.ES) se ha adjudicado un contrato por valor de 150 millones...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor