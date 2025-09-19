El índice alemán DAX prueba el soporte clave en 15.700 puntos
DAX prueba soporte clave en 15.700 puntos Los datos del ZEW apuntan a la debilidad de la economía alemana SAP pierde por ola de...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Petróleo Las perspectivas de un mayor crecimiento de la producción petrolera estadounidense son muy limitadas. El número de...
Los aumentos repentinos y dinámicos en el mercado de criptomonedas se deben a una reducción de las posiciones cortas y a un cambio general...
¿Cómo responderá la acción de Apple (AAPL.US) a la presentación del nuevo iPhone 15 en el “Wonderlust”? Esa...
Alemania, índice de sentimiento ZEW de septiembre. Publicado: -11,4 Esperado: -15 Anterior: -12,3 Condiciones actuales: Publicado: -79,4 Esperado:...
IPC final: 2,6% vs 2,6% exp y 2,6% anterior IPC final m/m: 0,5% vs 0,5% exp y 0,5% anterior IPCA final interanual: 2,4% frente al 2,4% previsto...
El Índice de Precios de Consumo de agosto repunto por segundo mes consecutivo y se aleja de los mínimos alcanzados el pasado mes de junio...
Los futuros europeos apuntan a una apertura mixta de la sesión bursátil europea El calendario macro para hoy es muy ligero, la lectura...
Datos macro del Reino Unido: Tasa de desempleo: 4,3% frente al 4,3% anterior y al 4,2% anterior Cambio de desempleo: 900 vs 17.100 exp y 29.000 antes Cambio...
Los índices de Wall Street cerraron la sesión de ayer con ganancias, con el Nasdaq ganando más del 1% impulsado por las ganancias...
Sesión moderadamente positiva en la bolsa de Wall Street. Los índices están subiendo entre un 0.5-0.7%, y el dólar...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
🔴 ¡Las criptomonedas amplían las pérdidas en medio de temores de liquidación de activos de FTX! Bitcoin ha bajado un 2,70%...
Wall Street abre ligeramente al alza Dólar más débil y rendimientos planos de los bonos a 10 años Qualcomm (QCOM.US)...
La plata se aprecia hoy más del 1%, al igual que el platino. El paladio, por el contrario, gana más del 2%, mientras que el oro gana un 0,5%....
El DAX gana al comienzo de una semana importante Los mercados fluctúan al valorar el fin de las subidas de tipos por parte del BCE BMW...
Las criptomonedas cotizan a la baja hoy, aunque el índice del dólar está perdiendo más del 0,3% y los índices están...
Esta semana será particularmente importante para el EUR/USD por dos razones. En primer lugar, tendremos datos sobre la inflación en...
El precio del índice alemán DAX volvió a rebotar la semana pasada desde la zona de soporte de 15.600 puntos. En el intervalo D1 aparece...
Los futuros europeos apuntan a una apertura alcista de la sesión en el Viejo Continente La atención de los inversores se centra en el...
