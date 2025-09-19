El índice dólar cerca de máximos de 6 meses 💵 ¿Se romperá el nivel clave de 105 pts?
La mayor aversión al riesgo en los mercados globales está respaldando el índice del dólar estadounidense después del...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Solicitudes de prestación por desempleo: Publicado: 216.000. Esperado 233.500; anterior 228.000
Hoy se publicó el documento de síntesis del FMI-FSB titulado "Políticas para criptoactivos". El informe combina consejos...
Los índices europeos cotizan ligeramente al alza El índice alemán rebota en los 15.650 pts Infineon cae mientras...
La revisión del PIB del segundo trimestre de 2023 de la eurozona sorprendió a los mercados, que esperaban una lectura del crecimiento del...
Datos del mercado laboral de EE. UU.: solicitudes semanales de desempleo Ivey PMI de Canadá Discursos de los miembros del FOMC El...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja. El Nikkei225 japonés bajó un 1,0%, el S&P/ASX 200 australiano...
Los índices de Wall Street iniciaron la negociación de hoy a la baja, con caídas que se profundizaron más tarde después...
Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal en Boston, comentó hoy sobre la situación en la economía de EE.UU. En general, Collins...
AMC Entertainment (AMC.US), cadena de cines estadounidense y una de las empresas que estuvo a la vanguardia de la "locura de las acciones meme",...
El dólar estadounidense (USD) es una de las monedas del G10 con mejor rendimiento hoy, cayendo solo contra el yen japonés (JPY) y el dólar...
Gogo (GOGO.US), proveedor estadounidense de Internet de banda ancha en vuelo para aviones de negocios, es una de las acciones estadounidenses de mejor...
Los índices estadounidenses abrieron a la baja Las caídas se profundizaron tras el inesperado salto del ISM de servicios Roku...
El par USD/CAD experimentó un salto de volatilidad hoy a las 16:00h CEST, tras el anuncio de la decisión sobre las tasas por parte del Banco...
La mayoría de los índices europeos cotizan a la baja hoy El DAX pierde un 0,50% y cotiza cerca de los 15.700 puntos Los...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Ayer la sesión de Wall Street cerró en rojo....
El precio de Watches of Swizterland (WOSG.UK) está perdiendo hoy un 1,5%, pero ha borrado considerablemente las caídas de los últimos...
El platino y el paladio son actualmente los metales más sobrevendidos. Incluso los metales industriales obtienen resultados significativamente mejores....
El grupo STC de Arabia Saudita ha adquirido “por sorpresa” una participación del 9,9% en Telefónica (TEF1.ES) por valor...
El PIB de Australia supera las expectativas anualmente Datos de la balanza comercial de Estados Unidos de junio Índice de servicios ISM de...
