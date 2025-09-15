Hoy conoceremos el informe de NFPs 🎯
El informe clave del día es el de Nóminas No Agrícolas (NFPs) de Estados Unidos. Tas los débiles datos de ADPs de ayer,...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El informe clave del día es el de Nóminas No Agrícolas (NFPs) de Estados Unidos. Tas los débiles datos de ADPs de ayer,...
Los índices de la región Asia-Pacífico registraron una sesión mixta. Los índices chinos cayeron entre un 0,70% y un...
El peso mexicano extiende sus pérdidas este martes frente al dólar, en un contexto de fortalecimiento del billete verde y mayor aversión...
La situación en Wall Street mejora a pesar de un inicio negativo. El S&P 500 alcanza nuevos máximos históricos, con un avance...
Microsoft ha anunciado una nueva ronda de despidos, que afectará a aproximadamente 9.000 empleados, es decir, cerca del 4 % de su plantilla global....
Bitcoin sube un 3,5 % hoy debido a una combinación de indicadores técnicos alcistas, fuertes entradas institucionales a través de...
Estados Unidos y Vietnam han alcanzado un acuerdo comercial preliminar, anunciado por el presidente Trump justo antes del vencimiento de la suspensión...
Estados Unidos – Datos de la EIA: Inventarios semanales de destilados (EIA): Actual: +3,845 millones; previsión: -1,650 millones;...
Los índices bursátiles suben este miércoles. Al momento de redactar esta nota, el Nasdaq en el mercado al contado registra un alza...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Empleo débil en EE.UU.: El ADP cayó a -33.000, refuerza expectativas de...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
_________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real...
La guerra comercial y Donald Trump vuelven a ser los protagonistas del mercado. Esta noche ha afirmado que no busca extender la fecha límite del...
El peso chileno abrió la jornada en torno a 929 pesos por dólar, niveles significativamente más bajos que los registrados en meses...
El Eurostoxx 50 sube un 0,55% durante la sesión de hoy impulsada por el optimismo en torno a las negociaciones comerciales entre la UE y EE. UU....
MicroStrategy ha adquirido otros 4.980 Bitcoins por 531,9 millones de dólares, lo que eleva su reserva a 597.325 Bitcoins. La empresa, no obstante,...
Hoy recibiremos el primer informe de empleo de EE. UU. de la semana. Se trata de los ADPs, una publicación muy seguida por el mercado. Los inversores...
Los mercados asiáticos han tenido una sesión tranquila. Los principales índices registran subidas moderadas, entre el 0,00% y el 0,60%,...
Wall Street inicia la nueva semana con sentimiento mixto, en reacción a los datos macroeconómicos y a los comentarios de Jerome Powell, que...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor