Resumen de la mañana
Los índices de Asia-Pacífico se negociaron en su mayoría a la baja. Sólo el Nikkei225 japonés subió...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de Wall Street están mayormente a la baja después del fin de semana prolongado. El S&P 500 ha bajado un 0.30%,...
Blackstone (BXMT.US) y Airbnb (ABNB.US) se dispararon el martes después de que se anunció que ambas compañías se unirán...
El mercado estadounidense abre a la baja el primer día después del fin de semana largo. Los pedidos de fábrica fueron...
Está previsto que el Banco de Canadá anuncie su próxima decisión de política monetaria mañana a las 16:00h CEST...
Visa (V.US), una empresa global de tecnología de pagos, está ampliando sus horizontes al ingresar al espacio blockchain con Solana. La asociación...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El índice del dólar vuelve a ganar hoy y...
Los barriles de Brent y West Texas subieron más del 1,5% tras el anuncio de producción de Arabia Saudita. El Reino anunció que prorrogará...
Christopher J. Waller, miembro con derecho a voto del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, hizo algunos comentarios sobre política monetaria...
Los índices bursátiles europeos cotizan de forma mixta El índice alemán DAX rebota en un retroceso del 23,6% Commerzbank...
Petróleo Esta semana se espera un anuncio oficial de la extensión de los recortes adicionales de producción por parte de Arabia...
Apple (AAPL.US) está dedicando una parte sustancial de sus fondos de investigación y desarrollo (I+D) para impulsar sus iniciativas de...
La mayor empresa danesa de energías renovables e instaladora de parques eólicos marinos (ORSTED.DK) está perdiendo hoy más...
Los índices PMI en Europa en su mayoría tuvieron un desempeño más débil que las lecturas flash anteriores. En los países...
Los índices europeos abrirán a la baja Los datos macroeconómicos de China vuelven a ser débiles Los inversores...
Los índices de Asia y el Pacífico tuvieron un mal comportamiento, tras nuevos datos macroeconómicos más débiles de...
Hoy no sucedió mucho debido al feriado del Día del Trabajo en los EE.UU. Los mercados de valores en los EE.UU. y Canadá están...
Se espera firmemente que el RBA (Banco de Reserva de Australia) decida mantener los tipos de interés sin cambios durante la reunión de mañana,...
En el análisis de hoy, comenzamos analizando el índice del dólar estadounidense, que, según el análisis técnico,...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
