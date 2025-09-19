El índice alemán DAX recorta las alzas anteriores 📉 Cotización por debajo de 15.900 pts
Los índices europeos cotizan al alza. Los mercados de EE. UU. y Canadá están cerrados hoy Los alcistas del índice...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Hoy, los mercados en EE.UU. están cerrados debido al festivo por el Día del Trabajo. No se negocian activos de contado y las bolsas de valores...
En las últimas semanas hemos observado caídas significativas en los inventarios de petróleo en Estados Unidos. Esto se debe al crecimiento...
Los índices chinos obtuvieron los mejores resultados en la primera sesión asiática de la semana. Hay razones tras la mejora del sentimiento...
El índice Sentix de la zona del euro de septiembre se publicó hoy a las 10:30h CEST. Esta fue la única lectura de datos económicos...
Las criptomonedas han vuelto a consolidarse, y la euforia temporal de la semana pasada causada por una decisión judicial estadounidense que criticaba...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Datos de segundo nivel de Europa, ponentes del BCE Días festivos en Estados...
Los índices de Asia-Pacífico iniciaron las operaciones de la nueva semana al alza. Nikkei y S&P/ASX 200 ganaron un 0,5%, Kospi cotiza...
Los principales índices en los EE.UU. están perdiendo terreno al final de la semana, a pesar de una apertura más alta al inicio...
Bitcoin ha bajado un 2% y profundiza en los mínimos recientes. El precio actualmente está cayendo a alrededor de $25,400. Hace casi 4 días,...
El informe NFP de agosto ya quedó atrás y aunque todavía falta algo de tiempo hasta la reunión del FOMC, los inversores escucharán...
Esta semana fue particularmente importante, ya que varias publicaciones macroeconómicas comenzaron a mostrar un debilitamiento del mercado laboral,...
Los índices estadounidenses abrieron al alza hoy, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo alrededor del 0,60% y el 0,30% respectivamente. Los...
Índice ISM manufacturero de agosto: Índice: Real: 47,6; Esperado: 47; Anteriormente 46,4. Empleo: Real: 48,5 Esperado: 44,2;...
Dell Technologies (DELL.US) publicó resultados impresionantes en el segundo trimestre, con acciones subiendo más del 12% en el pre-market....
El PIB de Canadá estuvo por debajo de las expectativas del mercado, el USD/CAD sube: PIB (y/y): -0,2% frente al 1,2% previsto y el 3,1% anterior PIB...
El informe NFP de EE. UU. de agosto se publicó hoy a la 1:30 pm. Este es el último dato clave del mercado laboral estadounidense antes de...
Los futuros del índice de acciones estadounidenses cotizan al alza hoy, mientras que el índice del dólar estadounidense (USD/IDX)...
Los índices europeos cotizan ligeramente al alza Los alcistas del DAX30 intentan superar la resistencia de 16.000 puntos antes del...
Esta mañana se han publicado varios índices PMI manufactureros de agosto de países europeos. Sin embargo, la mayoría de ellos...
