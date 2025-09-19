Calendario económico: El informe NFP en el punto de mira
Los índices europeos apuntan a una apertura plana El informe NFP de agosto en el punto de mira Datos de encuestas de Europa y Estados...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los índices europeos apuntan a una apertura plana El informe NFP de agosto en el punto de mira Datos de encuestas de Europa y Estados...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mayoritariamente a la baja. El S&P 500 cayó un 0,16%, el...
Los índices en China registraron descensos hoy, con una sesión asiática bastante débil en Japón y Corea. Las ventas...
Las acciones de la compañía de software Salesforce (CRM.US) aumentaron casi un 6% después de abrir la sesión en Estados Unidos...
Wall Street abre la sesión bastante plano, el US100 registra una ganancia del 0,4% Lecturas mixtas de datos macroeconómicos de EE.UU. Arista...
Los inventarios de gas natural (EIA) de EE. UU. han ascendido a 32 bcf frente a los 29 bcf esperados. y 18 bcf anteriormente NATGAS en M1 repunta a...
El precio del petróleo cotiza al alza, incluso a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense durante la sesión de hoy. El factor...
Visa alcanzó ayer máximos de 2 años El WSJ insinúa un inminente aumento de las comisiones La acción imita...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La sesión de ayer en Wall Street finalizó...
Índice de precios PCE básico de EE. UU. y/y: 4,2% exp. 4,2% vs 4,1% anteriormente Índice de precios PCE de EE. UU.: 3,3% ...
Las acciones del banco más grande de Suiza, UBS (UBSG.CH), suben hoy un 6% tras su informe del segundo trimestre, después del cual el mercado...
Inicialmente, los miembros del BCE no mostraron ninguna inclinación a subir los tipos en julio. Sin embargo, un consenso construido finalmente...
A las 10:00 BST los mercados han conocido un paquete de datos de inflación de la eurozona e Italia. La lectura del IPC de la eurozona resultó...
El 31 de agosto de 2023, Swift publicó los resultados de su nueva serie de experimentos que demuestran que su infraestructura podría facilitar...
Los índices europeos cotizan al alza Los alcistas del DAX vuelven a fracasar cerca de los 16.000 pts Siemens Mobility gana la...
Los índices europeos cotizan al alza Los alcistas del DAX 30 vuelven a fracasar cerca de los 16.000 pts Siemens Mobility gana la...
Los datos de inflación de Francia de agosto se han publicado hoy a las 7:45 am, hora BST: IPC: real 4,8% interanual; esperado 4,6% a/a; anteriormente...
La sesión de ayer en Wall Street finalizó con ligeras ganancias en los principales índices. El S&P 500 ganó...
Próximos informes del IPC de países europeos, incluidos Francia y Polonia. Acta de la última reunión del BCE Datos del...
El informe ADP resultó mal, mostrando un crecimiento del empleo en el sector privado de solo 177,000, frente a las expectativas de 195,000 y...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor