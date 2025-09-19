⚡Las acciones de AMC se recuperan y aumentan un 17% después de una gran venta 📈
El aumento eufórico de más del 2,800% en las acciones de la cadena de cines AMC (AMC.US) durante los máximos del mercado alcista de...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El número de ventas de viviendas en EE.UU. aumenta un 0,9% intermensual frente a lo esperado. -0,6% m/m y: 0,4% m/m anteriormente Aun así,...
Wall Street abre la sesión plano, prevalece el sentimiento mixto Los contratos del Dow Jones ganan un 0,22% y los contratos del Nasdaq suben...
EE.UU., informe del PIB de EE.UU. del segundo trimestre. Crecimiento del PIB (anualizado). Real: 2,1%. Esperado: 2,4%. Anterior: 2,0% PCE. Real:...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La confianza del consumidor en Estados Unidos disminuye...
El informe de empleo de ADP de EE. UU. correspondiente a agosto se publicó hoy a la 1:15 pm BST. Como siempre, los datos fueron seguidos de cerca...
Los datos del IPC alemán de agosto se publicaron a la 1:00 p.m. hora BST: Variación anual del IPC: 6,1% real interanual; esperado 6,0%...
Las bolsas europeas cotizan a la baja El DAX retrocede desde zona de 16.000 pts El IPC alemán de agosto y el ADP estadounidense son los acontecimientos...
El dólar estadounidense cotiza hoy bajo presión, aunque hay que decir que la magnitud del movimiento es bastante pequeña en comparación...
El informe de inflación IPC e IPCA de agosto se publicó a las 8:00 am, hora BTS: IPC: 2,6% real interanual; Se esperaba un 2,6% interanual;...
Los índices de futuros indican una apertura mixta en los mercados europeos Varias publicaciones del IPC de Europa hoy, incluida Alemania El...
Las malas noticias siguen siendo buenas, lo que significa que los mercados todavía anticipan un escenario de aterrizaje suave. Después...
Los índices de Wall Street subieron tras una apertura plana y ahora operan al alza en el día. el S&P 500 sube un 1.1%, el Dow Jones...
Los índices del mercado de valores están operando al alza hoy con subidas aceleradas durante la sesión de negociación en efectivo...
Los datos de EE.UU. publicados hoy resultaron ser una decepción: las cifras de JOLTS están por debajo de los 9 millones, y la confianza del...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Saber cómo identificar los mejores puntos...
Bitcoin, así como otras criptomonedas, subieron ante la noticia de que el Tribunal Federal de Apelaciones de EE. UU. dictaminó que la Comisión...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de agosto se publicó hoy a las 3:00 pm BST. Se esperaba que los datos mostraran...
Los índices de Wall Street abren con pocos cambios Posible patrón hombro-cabeza-hombro en el índice Russell 2000 Best Buy reporta...
Petroleo Las reservas de petróleo crudo han ido disminuyendo desde principios de marzo y ahora rondan los 434 millones de barriles en Estados...
