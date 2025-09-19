ÚLTIMA HORA: ¡Los precios de las viviendas son ligeramente más altos de lo esperado!
Case-Shiller Nacional NSA: 0,0% interanual en junio, frente al -0,4% del mes anterior. Case Shiller compuesto por 10 ciudades: -0,5 % interanual,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las publicaciones macroeconómicas clave del día...
Sentimientos ligeramente mejores antes del inicio de la sesión europea Los índices chinos continúan recuperándose Las...
Los datos sobre la confianza del consumidor alemán fueron más débiles de lo esperado y peores que la lectura anterior: Sentimiento...
A pesar de la presión por la toma de ganancias a mitad de la sesión estadounidense de ayer, los índices de Wall Street cerraron...
El aumento en los índices chinos hoy ha impulsado el sentimiento del mercado de valores global. Tras declarar apoyo al mercado inmobiliario...
El sentimiento del mercado en China mejoró significativamente después de que las autoridades de Beijing anunciaran el viernes que apoyarían...
El mercado mundial de uranio está al borde de una expansión potencialmente sin precedentes, impulsada por la creciente demanda de energía...
El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo mixto, con Bitcoin una vez más deteniendo caídas por debajo de $26,000. El índice...
Índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas de agosto: Real -17,2; esperado -18, anteriormente -20 Comentario sobre el informe: La...
Wall Street abrió ligeramente al alza antes de los datos del mercado laboral de esta semana 3M acordó pagar más para resolver...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
El par EUR/USD ha estado en el centro de atención desde la semana pasada. Los inversores esperaban que las declaraciones de Powell en el Simposio...
Los índices europeos cotizan al alza El DAX no logró superar la resistencia de 15,800 pts Rheinmetall sube tras los...
El EUR/USD ha estado subiendo durante la última hora aproximadamente, y las ganancias se han acelerado durante la última media hora. Esto...
Los precios del gas natural estadounidense iniciaron una nueva semana de operaciones con un hueco de precios alcista. Actualmente, cotiza alrededor de...
Los índices europeos se preparan para una apertura alcista Discursos de los miembros de la Reserva Federal y del BCE Informe...
Los índices de Asia y el Pacífico cotizaron al alza hoy. El Nikkei ganó un 1,6%, el S&P/ASX 200 sumó un 0,6%, el...
Los índices europeos borraron completamente sus subias de la parte inicial de la sesión debido al debilitamiento del sentimiento de...
Las posturas de los miembros de la Reserva Federal son generalmente agresivas, enfatizando un enfoque cauteloso para el control de la inflación...
