Apertura en EEUU: Wall Street lucha por encontrar una dirección después del discurso de Jerome Powell.
Jerome Powell habló en el Simposio de Jackson Hole Datos de la Universidad de Michigan Recomendaciones más altas para Netflix (NFLX.US),...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El eurodólar cotiza hoy cerca de una liquidación del 0,7% y está probando una línea de tendencia alcista después del...
Hoy a las 4:05 pm hora CEST, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dio un discurso en el simposio en Jackson Hole. Poco después del inicio de...
Jerome Powell ha dado un discurso en la reunión de Jackson Hole a las 3:05 BST. Estas son las ideas clave del presidente de la Reserva Federal: Ante...
Según fuentes de Reuters, las autoridades chinas planean reducir el impuesto sobre la compra de acciones hasta en un 50%, una medida que respaldaría...
Nvidia (NVDA.US) publicó su informe de resultados para el segundo trimestre fiscal de 2024 (mayo - julio de 2023) este miércoles tras el...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
El Instituto Alemán Ifo publicó datos de sus índices hoy a las 9:00 am BST. El índice general de clima empresarial cayó...
Los índices europeos apuntan a una apertura ligeramente a la baja Powell de la FED y Lagarde del BCE pronunciarán discursos...
A pesar de una apertura al alza, los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer con una caída de más del 1%. El S&P...
Los índices de Wall Street comenzaron las operaciones de hoy al alza, pero más tarde devolvieron las subidas y ahora todos los principales...
Collins de la Fed indica que son posibles nuevos incrementos por parte del banco central, pero este debe ser prudente en sus decisiones. En su opinión,...
Nvidia publicó ayer un informe de resultados estelar para el segundo trimestre fiscal de 2024. El BPA resultó ser alrededor de un 25% mayor...
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) ha publicado un informe semanal oficial sobre el cambio en los inventarios...
Patrick Harker, miembro del FOMC y presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, hizo algunos comentarios sobre política monetaria esta tarde...
Los índices de Wall Street abren al alza El Nasdaq recorta ganancias a medida que se establece la recogida de beneficios de Nvidia Guess...
La inflación en Japón se aceleró del 3% en junio a un récord del 3,3% en julio; sin embargo, el Banco de Japón continúa...
La criptomoneda CurveDao es una de las más importantes sistémicamente para las finanzas descentralizadas (De-Fi). Según un informe...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El sentimiento optimista en los mercados de Asia y el...
Petroleo Las preocupaciones relacionadas con el crecimiento económico en China están provocando una caída de los precios...
