ÚLTIMA HORA: El dólar sube después del informe mixto de ventas de bienes duraderos
Los datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU correspondientes a julio se publicaron hoy a la 1:30 p. m. BST. El informe resultó ser mixto:...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) anunció su última decisión de política monetaria hoy a las...
Los principales índices europeos se recuperan al inicio de la sesión Decisión sobre los tipos de interés en...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con sólidas ganancias. El índice Nasdaq 100 ganó un 1,60%,...
El muy esperado informe de Nvidia (NVDA.US) superó significativamente las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios por acción....
Nvidia ha presentado sus resultados empresariales superando las expectativas. Los Beneficios Por Acción (EPS) se han situado en 2.7 en comparación...
Los índices de Wall Street suben hoy. El S&P 500 y el Russell 2000 operan un 1.2% más alto, el Nasdaq se disparó un 1.8%,...
Abercrombie & Fitch (ANF.US) es una de las empresas con mejor desempeño en Wall Street hoy. La tienda minorista de ropa de Estados Unidos publicó...
Peloton Interactive (PTON.US) es una de las acciones estadounidenses de peor rendimiento hoy. Las acciones de la compañía están cayendo...
La Administración de Información Energética de EE.UU (EIA) ha publicado un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo...
Los índices PMI preliminares de Estados Unidos correspondientes a agosto se publicaron hoy a las 2:45 p.m. BST. Se esperaba que el informe mostrara...
Los índices de Wall Street abren al alza Los inversores esperan la publicación de beneficios de Nvidia Foot...
Los datos de ventas minoristas canadienses de junio se publicaron hoy a la 1:30 p.m. BST. El mercado esperaba que las ventas generales se mantuvieran estables...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La atención de los inversores se centrará...
La plata sube un 1,7% hoy y casi un 5% en lo que va de semana. A pesar de las dificultades de la economía china, recientemente hemos observado subidas...
Las bolsas europeas pierden la mayor parte de las subidas de la mañana ¡Los datos del PMI de Alemania y la eurozona...
El informe del segundo trimestre de Nvidia (NVDA.US) es uno de los principales acontecimientos, no sólo en el contexto de esta semana sino quizás...
Servicios: 48,7 vs Exp. 51,0 (anterior 51,5) Manufactura: 42,5 frente a Exp. 45,0 (anterior 45,3) Compuesto: 47,9 frente a Exp. 50.3 (Anterior 50.8) Los...
En línea con la caída del PMI de servicios de Alemania, el índice PMI de servicios de toda la eurozona también está...
PMI MANUFACTURERO ALEMÁN ACTUAL 39,1 (PRONÓSTICO 38,8, ANTERIOR 38,8) PMI SERVICIO ALEMÁN ACTUAL 47,3 (PRONÓSTICO 51,5,...
